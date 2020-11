¡Black Friday de Amazon también para los peques de la casa! Juguetes hasta -63% como la caja de herramientas deAO con 40 piezas.

Conjunto de herramientas de taller con un total de 40 piezas.

Caja portable con compartimentos, asa y cierre «click».

Taladro a batería atornilla en ambas direcciones – interruptor en la parte superior-.

Incluye casco del constructor (es un juguete de plástico).

Hecho de plástico resistente y duradero.

Reciclable.

* Pilas no Incluida

Ideal para sesiones de juego interactivo en familia.

Actividad recreativ a para el aprendizaje temprano cognitivo y conceptual.

Mejora el pensamiento creativo y la imaginación mientras juegan y construyen.

Permite a los peques comprender y conocer diferentes herramientas y sus utilidades.

Aumentar la conciencia y la comprensión; enseñar a los peques cómo utilizar herramientas correctamente.

Una casita de muñecas pintada con todos los detalles, las ventanas se abren y cierran con estructura de madera, ideal para una habitación de niñas. Con 16 piezas de mobiliario incluidas. Ahora con el 12% de descuento.

Este es Wandy,una bebé que mide 16 x 23 x 30,5 cm y pesa 798 g, Tiene otros 13 amiguitos como Mickey Mouse, Pandy o Dotty Dálmata.

Lo de ‘bebés llorones’ no es por casualidad. Estos muñecos son capaces de llorar con lagrimitas ‘de verdad’. Si retiras el chupete no les hace nada de gracia y protestan llorando. Cada modelo lleva divertidos pijamas, todos distintos.

Funciona con 2 pilas AA, ideal para coleccionar.

Juguete para estimulación temprana, con ratón de juguete.

Prepara el Centro de control móvil y descarga la moto de policía. Atrapa a los ladrones y enciérralos de nuevo en la celda. La cabeza tractora mide más de 8 cm de altura, 13 cm de longitud y 7 cm de ancho.

El Centro de control móvil mide más de 11 cm de altura, 23 cm de longitud y 6 cm de ancho.

El quad mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y 5 cm de ancho . La moto mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y menos de 2 cm de ancho.

7 cm de longitud Cuenta con cabina desmontable, celda con función de liberación y espacio para dos minifiguras, sala de vigilancia con pantallas, antena parabólica en el techo, un escritorio, una silla y espacio de almacenamiento para la moto y las herramientas en la parte trasera del remolque.

El quad de los ladrones cuenta con una cadena y un gancho

Juguetes para niños inspirados en la filosofía Montessori

1 caja de hierro con 36 piezas de bloques de colores

1 caja de hierro con 60 piezas de tarjetas, un lado con palabras en INGLÉS para ayudar a descubrir los artículos.

¡Amplía la colección de cualquier constructor LEGO o fan de Star Wars con este gran modelo de Yoda para construir y exponer! Un artículo de lo más original y estrechamente relacionado con Star Wars para regalar con motivo de un cumpleaños, por Navidad o sin ninguna razón especial.

Una placa de datos y un soporte para la minifigura incluida de Yoda complementan el modelo principal de este set de construcción.

El constructor de este modelo disfrutará recreando el elaborado contorno de la capa de Yoda con elementos LEGO.

La cabeza de la figura se puede girar en ambos sentidos p ara crear diferentes posturas. ¡Los dedos de las manos y los pies de Yoda también se mueven!

Los párpados de Yoda se pueden ajustar para que adopte distintas expresiones.

Muñeca bebé con pijama, cuna mecedora con almohada y móvil, trona, chupete, biberón, sonajero, plato, cubiertos, babero, pañal y orinal.

Alimenta al bebé, cámbiale los pañales, ponla a dormir… La temática de este conjunto hace que sea el acompañante perfecto para que tu peque comience a crear una comprensión temprana de la crianza y los cuidados que esto conlleva.

Peke Baby, un muñeco bebé como un bebé de verdad.

Con 12 funciones, una pelota y un chupete, además de una tarjeta con los comandos de voz, Peke Baby es el primer muñeco bebé que aprende como un peque de verdad: ríe, gatea, baila, se levanta, tiene cosquillas y mucho más.

Aprende en 3 fases a hacer cosas nuevas. Responde a 10 comandos de voz e interactúa con 2 accesorios (una pelota y un chupete). Funciona con 4 pilas AA. Pilas incluidas.

