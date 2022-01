Qué estilo de gafas se llevan este 2022

Las gafas de sol son uno de los complementos estrella a la hora de vestir. Resultan el toque pefecto para definir un estilismo y, tan fundamentales como el bolso a zapato que escojamos a la hora de crear nuestro estilo. Además, se han convertido en un elemento fundamental tanto en invierno como en verano. No sólo por aportar un toque extra a nuestros looks sino porque además protejen nuestra vista de las radiaciones solares, así como de la contaminación y de otros agentes extrernos que pudieran dañar nuestros ojos.

¿Cuáles son los modelos de gafas de sol que triunfarán con más fuerza los próximos meses? A continuación te contamos cuáles serán las gafas tendencia de este año 2022.

Gafas con cristales tintados: Incluso en distintos colores como el rosa o el verde. Resultan ideales para los días en los que no hace demasiado sol en verano así como también ideales para los días de invierno. Resultan muy originales, así como perfectar para combinarlas con looks monocolor, aportando un punto extra de originalidad.

Gafas de montura rectangular: Aportan al estilismo un aire muy interesante. Suelen estar disponibles en monturas de pasta y puedes encontrarlas en diversos colores. Esto permite jugar con los colores de la gafa a la hora de combinarlas con nuestras prendas e incluso, con el resto de accesorios como un pañuelo o el bolso.

Gafas de aire retro: Siluetas clásicas con monturas en metal o en pastas de diversos colores y texturas. A portan un estilo con mucha personalidad a la hora de vestir. Combínalas con un maquillaje y un peinado sencillo, para destacar el estilo especial de este tipo de gafa.

Gafas de estilo aviador: Caracterizadas por su montura fina de metal, con cristales en diversos colores y tonos, son todo un clásico y un must have en nuestros armarios. Resultan perfectas tanto para looks informales, así como también para otros más arreglados.

Gafas oversized: Se trata de gafas de sol en tamaño XXL, con forma redondeada o forma cuadrada, en diversos tonos y colores. Unas gafas oversized en color negro con cristales negros con un must have en todos los armarios. Pero cuidado, si tu rostro es redondo o tienes la cara muy pequeña, no debes oprtar por este tipo de diseño ya que este no te favorecerá.

Gafas cat eye: Caracterizadas por tener la montura con forma de ojo de gato. Una elección sofisticada y que aportará a tu estilismo un aire muy interesante. La ventaja de este tipo de gafa es que se trata de un tipo gafa que no pasa de moda.

Gafas de sol redondas: Llevan siendo tendencia durante las últimas temporadas, y continuarán siéndolo, con la casi mítica montura dorada y cristal en tono verde oscuro.

Gafas con montura de carey: Podrás encontrarlas prácticamente en todo tipo de formas. Este tipo de gafas resultan también todo un clásico que no pasa de moda y, por tanto, una buena inversión y un buen fondo de armario.

Y por último, no olvides que lo importante a la hora de llevar una tendencia, es que nos guste y nos favorezca, está será la mejor manera de lucirla con seguridad y toda una garantía de éxito.