Argentina respira y Messi sigue en suspenso: a la Albiceleste le toca uno de los grupos más favorables del Mundial 2026

La selección campeona, con la incógnita sobre la presencia de Lionel Messi, encabezará un accesible Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.(Foto ESPN)

El Mundial 2026 ya tiene forma. En un sorteo cargado de expectativa celebrado este viernes en Washington, la FIFA definió por primera vez 12 grupos de 4 selecciones, dando inicio al formato ampliado de 48 equipos que debutará en la próxima Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La gran incógnita sigue siendo Lionel Messi, quien aún no ha confirmado si disputará el que sería su séptimo Mundial. Sin embargo, la Argentina campeona del mundo tendrá un inicio alentador en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, rivales de menor recorrido histórico en comparación con otras zonas más desafiantes.

Los anfitriones quedaron distribuidos de la siguiente manera:

México será cabeza de serie del Grupo A.

Canadá liderará el Grupo B.

Estados Unidos hará lo propio en el Grupo D.

Los últimos seis clasificados se conocerán en marzo tras la disputa de la repesca intercontinental, mientras que este sábado la FIFA anunciará los horarios y sedes definitivas de cada partido para un torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

A continuación, la conformación preliminar de los grupos:

Los 12 grupos del Mundial 2026

Grupo A

México – Suráfrica – Corea del Sur – Ganador Playoff UEFA D

Grupo B

Canadá – Ganador Playoff UEFA A – Catar – Suiza

Grupo C

Brasil – Marruecos – Haití – Escocia

Grupo D

Estados Unidos – Paraguay – Australia – Ganador Playoff UEFA C

Grupo E

Alemania – Curazao – Costa de Marfil – Ecuador

Grupo F

Países Bajos – Japón – Ganador Playoff UEFA B – Túnez

Grupo G

Bélgica – Egipto – Irán – Nueva Zelanda

Grupo H

España – Cabo Verde – Arabia Saudita – Uruguay

Grupo I

Francia – Senegal – Ganador Repechaje 1 – Noruega

Grupo J

Argentina – Argelia – Austria – Jordania

Grupo K

Portugal – Ganador Repechaje 2 – Uzbekistán – Colombia

Grupo L

Inglaterra – Croacia – Ghana – Panamá

El torneo promete ser el más grande y diverso de la historia, con más países, más partidos y un nuevo formato que genera expectativas, incertidumbre y un renovado escenario para las sorpresas. El camino hacia la gloria ya está trazado. ¿Quién levantará la Copa en 2026?