Belén Esteban estalla contra Jesulín: airea un turbio asunto de «tetas», amenaza y termina fuera de plató

Belén Esteban no ha podido más y ha estallado en Sálvame. El motivo es una operación estética, pero no suya, si no de Julia Janeiro, la hija mayor que Jesulín de Ubrique tiene con María José Campanario. En el programa de Telecinco han contado que el torero ha pagado la operación de aumento de pecho de la joven lo que ha hecho estallar a la Paracuellos:

«Me jode que a una le pague las tetas y a la otra no le pague la mitad de la carrera«. «Aquí se ven los hijos de segunda», ha añadido, tal y como publica la web de Telecinco y recogemos en Periodista Digital.

De esta forma, Julia Janeiro sigue siendo noticia, su nueva relación con el jugador de fútbol Álex Balboa y su primera operación de retoque estético, parece que un aumento de pecho, en la que estuvo acompañada por su madre en todo momento. Una vida que, muchos se preguntan, cómo se costea si no se le conoce trabajo y es que todo apunta a que este nivel de vida lo mantienen sus padres.

De ahí las declaraciones ‘encendidas’ de la Esteban que, esta vez, no ha querido meter a María José Campanario y solo poner el foco en el padre de su hija, con una amenaza velada sobre nuevas revelaciones que podría hacer en público: «Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar, si me dejara hablar se te caía la cara de vergüenza».

Belén Esteban estalla y advierte a Jesulín: «Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar» https://t.co/GYW44uWxNi — Telecinco (@telecincoes) October 13, 2021

Belén Esteban ha dejado claro que no va a hablar de su hija, pero le ha llamado la atención al torero: «Qué suerte tienes Jesulín de que tu hija no me deje hablar, esa es la suerte que tú tienes, si me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza, a ti. Qué suerte tienes de la niña que tienes».

La colaboradora ha asegurado que su hija «le va a regañar» por hacer estas declaraciones, pero no ha podido evitar hablar: «Ya llega un momento… Ya está bien». Y es que «aquí a cada uno le duele lo suyo y la pena es que a él no le duela lo que le tiene que doler», declara y no entiende la diferencia entre una hija y la otra: «A una te niegas a pagar la mitad de los estudios y luego mandas a otra a Nueva York y así muchas cosas. ¿En 22 años una barbie embarazada?».

Belén Esteban, pese al enfado, ha querido dar su lugar a la tía de su hija: «Voy a dar las gracias a la tía de mi hija, a Mamen. Muchas gracias por ser la única persona de la familia que se preocupa, estaré siempre agradecida». Y desvela por qué no lo ha hecho antes: «Me he callado muchas veces y he dicho la situación y hay que poner a cada uno en su lugar». También ha querido hacer una mención «a Beatriz Trapote«, pero ha querido centrarse y repetir en varias ocasiones las «gracias» por como se porta a Carmen Janeiro.