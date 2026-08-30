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Las 10 Tendencias virales en X este domingo 30 de agosto de 2026: fútbol, Venezuela, Ceuta…

El domingo 30 de agosto arranca con picos de conversación en torno a resultados deportivos, situaciones políticas y programas de actualidad que se disparan en las últimas horas en España.

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Pogacar, el líder absoluto, abandona la Vuelta a España tras una caída 'tonta' en una recta

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1. DEPORTES · FÚTBOL

Baena brilla en el triunfo del Atlético ante el Sevilla

El doblete de Álex Baena y el buen hacer de Lookman impulsan al Atlético Madrid a sumar siete puntos tras el 3-1 contra el Sevilla, un resultado que ha encendido las redes desde anoche y se mantiene muy activo esta mañana con hilos, memes y reacciones de aficionados que analizan el rendimiento del equipo de Simeone frente a un rival que llegó con pleno de victorias. La conversación se centra en la calidad del mediapunta español y en cómo este arranque de Liga puede marcar el rumbo del campeonato, con menciones cruzadas a otros partidos de la jornada que involucran a equipos como el Betis o el Girona.

2. ENTRETENIMIENTO · ACTUALIDAD

#MalasLenguasN y #laSextaXplica dominan el prime time digital

Los hashtags #MalasLenguasN y #laSextaXplica escalan posiciones desde la noche del sábado y continúan generando miles de interacciones esta mañana del domingo con comentarios sobre los debates y tertulias emitidos en laSexta, donde temas de sociedad y política nacional acaparan la atención de los usuarios que comparten clips y opiniones en tiempo real. La audiencia online replica los momentos más polémicos y los convierte en trending, especialmente entre el público que sigue estos formatos como parte de su rutina dominical.

3. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Venezuela y Ceuta centran la atención informativa

Reportes sobre apagones en varios estados venezolanos y menciones a Ceuta generan un pico de conversación desde primera hora del domingo, con usuarios compartiendo vídeos y actualizaciones que se viralizan en las últimas horas y mezclan el interés por la situación humanitaria con referencias a la frontera española y la llegada de inmigrantes. La actividad se intensifica con hilos que relacionan ambos temas y reacciones que reflejan la preocupación ciudadana por la actualidad exterior.

4. TECNOLOGÍA · CONSUMO

#PcComponentes lidera las ofertas dominicales

El hashtag #PcComponentes se mantiene entre los más comentados desde el sábado por la noche y sigue moviendo interacciones esta mañana gracias a las promociones de componentes y equipos informáticos que los usuarios comparten y recomiendan, creando un ambiente de compras online típico de fin de semana que se prolonga hasta el domingo con menciones a posibles gangas y comparativas de precios.

5. DEPORTES · CICLISMO

#VueltaRTVE29a y el seguimiento de la carrera

La etiqueta #VueltaRTVE29a registra actividad sostenida desde la jornada anterior y continúa esta mañana del domingo con comentarios sobre las etapas y los corredores que participan en la Vuelta a España, donde los espectadores aprovechan el fin de semana para debatir sobre el desarrollo de la prueba y las actuaciones destacadas que emite RTVE.

6. DEPORTES · FÚTBOL INTERNACIONAL

Liverpool, Barça y el mercado de fichajes en el punto de mira

Menciones a Liverpool, Anfield, Morata, Gakpo e Isak generan un flujo constante de publicaciones desde anoche que se mantiene activo hoy, impulsado por rumores de mercado, posibles alineaciones y reacciones a los últimos movimientos de clubs ingleses y españoles que los aficionados analizan en tiempo real.

7. ENTRETENIMIENTO · GAMING

GTA VI sigue generando expectación

El nombre de GTA VI aparece en los rankings desde el sábado y mantiene un nivel estable de conversación esta mañana con usuarios que comparten filtraciones, teorías y deseos sobre el próximo lanzamiento del videojuego, un tema que cruza generaciones y se reactiva cada vez que hay novedades o memes relacionados.

8. DEPORTES · MOTOS

#AragonGP y la emoción del Mundial de Motociclismo

La etiqueta #AragonGP escala en las últimas horas con comentarios sobre las carreras celebradas este fin de semana en el circuito de Aragón, donde los pilotos y los resultados generan hilos de análisis y felicitaciones que los aficionados mantienen vivos incluso el domingo por la mañana.

9. POLÍTICA · NACIONAL

Aznar, Trump y Albares en el debate político

Nombres como Aznar, Trump y Albares registran picos de actividad desde la noche anterior que se prolongan esta mañana con menciones cruzadas a declaraciones y acontecimientos internacionales que los usuarios relacionan con la actualidad española, creando debates sobre política exterior y liderazgo.

10. DEPORTES · FÚTBOL

Grimaldo, Hjulmand y otros nombres del mercado

Jugadores como Grimaldo, Hjulmand, Peque o Kike Salas aparecen en las tendencias con menciones a posibles traspasos o actuaciones recientes que los aficionados discuten desde el sábado, alimentando la conversación sobre el mercado de verano que se cierra con movimientos de última hora.

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