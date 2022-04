Elon Musk, hombre más rico del mundo, ofrece 40.000 millones por Twitter ‘para acabar con la censura’

Es lo que tiene ser el hombre más rico del mundo y probablemente de la Historia.

Su oferta no es negociable.

Elon Musk quiere el control total de Twitter y está dispuesto a pagar 40.000 millones de euros para hacerse con la red social.

El empresario se ha ofrecido ahora a adquirir el 100% de Twitter con una OPA hostil a 54,2 dólares la acció, pocos días después de haberse hecho con una participación de más del 9% de la plataforma.

«Es mi mejor y última oferta y, si no se acepta, tendría que reconsiderar mi posición como accionista».

Eso ha asegurado Musk en la carta a los inversores publicada en la SEC, que él mismo compartía en Twitter este 14 de abril de 2022.

Añade el magnate sudafricano que hace este movimiento para acabar con la censura ‘políticamente correcta’ que impone ahora Twitter:

Musk está convencido de que Twitter debe someterse a cambios profundos.

“Desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma de actuar”.