Espantoso show de Évole y Olona en laSexta que termina con el entrevistador de los nervios cuando le sacan a ETA

Macarena Olona fue el nombre propio de la noche de este 19 de de diciembre de 2022, el éxito o fracaso ya que lo juzgue cada cuál.

En pocos minutos de entrevista con Jordi Évole en laSexta, con un fondo negro y una Olona de blanco con el brillo subido, Olona se mostró desde un primer momento abierta en canal a los designios de la cadena a la que otrora tanto había criticado incluso en sede parlamentaria.

Llegó a reconocer la exdiputada de VOX que en su día reconoció al mismísimo Ferreras que en alguna ocasión se había excedido en sus críticas. De Santiago Abascal dijo rápidamente que «es una buena persona pero tiene sus limitaciones y no es del todo libre». Las primeras sensaciones apuntaban a lo que parecía en la previa: Olona está más cerca de perder del todo los estribos que de encontrarlos.

«Estoy sufriendo una campaña de ataque que está siendo feroz y entiendo por qué lo están haciendo, por miedo a lo que yo pueda representar». Se quebraba la entrevistada cuando Évole preguntaba si ha sido muy doloroso todo el proceso de su salida de VOX. Que tampoco hay que ser un fiera.

«La sensación es que usted y Ortega Smith no han acabado nada bien…», le tiraba el entrevistador, probando el nivel de rajadas que su acompañante televisiva del día pensaba en pronunciar:

«Qué quieres que te diga, solo demuestra que no es el más inteligente, porque otros pensando lo mismo, no dan la cara de manera tan evidente».

El resto de la entrevista fue más de lo mismo, hasta aburrida como mero producto televisivo de prime time una vez superada la novedad. Macarena Olona insinuaba un sinfín de acusaciones durísimas contra ciertas personas de la organización VOX e incluso contra el propio partido. Que si fundaciones oscuras, dinero público, derivas ultras, asuntos nazis, manos negras, campañas de acoso y derribo…

Jordi Évole chapoteaba como un gorrino encantado en el barro, disfrutón con los comportamientos de gángsters que Olona le iba dibujando sin llegar, bastante cuidadosa, a afirmar nada.

Si alguna expresión repitió Olona en las preguntas de Évole fue ‘qué quieres que te diga’. Tan descriptiva como inane.

A la Macarena Olona que conocieron los votantes de VOX como excelsa parlamentaria durante muchos meses, le hubiera pegado absolutamente decirle a su entrevistador de este momento que no aceptaba preguntas de un amigo e Otegi, o algo del estilo. Pero esta Olona está muy cambiada. A la deriva, o al menos, perdida.

Sí se mojó la protagonista de la noche en admitir las dos vertientes internas de su expartido VOX que, por otra parte, le tiraba a bocajarro Évole. Una, la más liberal, de la mano de Iván Espinosa, Rocío Monasterio o Víctor Sánchez del Real. Por otro lado, la parcela «más falangista», de Ortega Smith o Jorge Buxadé.

En esto sí contestó Olona, a diferencia de otras muchas cuestiones en las que quiso mantener varios segundos de silencio, casi incómodamente radiofónicos.

«Cada vez tenía una mayor sensación de niebla a mi alrededor, me di cuenta la primera vez cuando me vacuné del Coronavirus. Y mi impresión fue que era fuego amigo. Hay quien dice que he cambiado mi forma de actuar porque ahí me metieron un chip»…