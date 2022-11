Olona: «Hacer una crítica constructiva no es ir en contra del proyecto de VOX»

Transparencia.

La exdiputada Macarena Olona ha conversado con Eurico Campano en ‘La Retaguardia‘ de Periodista Digital ha debatido sobre la necesidad de que los partidos políticos sean más abiertos sobre sus cuentas y sus procedimientos internos.

“Los partidos políticos requieren mucha más transparencia de la que se tiene actualmente, no solamente por los partidos políticos en sí, sino también por las fundaciones que tienen afines”.

Atiza a las voces que le han criticado por supuestamente atacar a VOX por hacer una política de trincheras. Afirma que VOX “enarbola banderas que no enarbolan otros partidos políticos y que son necesarias para España” pero que el partido necesita realizar un análisis crítico, constructivo y escuchar. Considera que “hacer critica constructiva no es ir en contra del proyecto” y que buscaba ofrecer “un mínimo de transparencia sin hacer daño al partido”, porque los españoles demandan una explicación sobre su salida del partido.

“Transparencia no significa ataques significa respeto hacia la dignidad de los votantes. Eso es algo que yo he tenido clarísimo ahora y como representante de los españoles en la Asamblea Nacional”.

Explica que parte de la corrupción en España se debe “a la partitocracia” y que muchas veces los partidos protegen el estatus porque les conviene para mantener sus cuotas de poder. También señala que cuando un partido o un político llega al poder e incumple su programa de Gobierno no hay ningún tipo de consecuencia legal ni moral.

“Un delito tan grave para la democracia española como es la prevaricación administrativa, cuando un político hace de una institución un chiringuito particular y adopta decisiones por encima de la ley no se entiende que un delito tan grave, que es normalmente lo que se condena los delitos de corrupción, no esté penada con cárcel”.

Sobre estos chiringuitos asegura que “absolutamente los hay” y rebate que existe una “ineficiente gestión de los recursos públicos”.

En cuanto a las fundaciones asociadas a los partidos detalla que estas instituciones que son “afectas” a un partido político lo primero que debe exigírseles es la claridad en sus cuentas. “Necesitamos saber hasta el último euro de esas fundaciones, que al final son correas de transmisión de los partidos políticos, de dónde proviene, en qué se gasta y a quién se paga con ese dinero”.

Estima que pedir transparencia e información a todos los partidos políticos independientemente de su tendencia debería ser una exigencia común de todos los españoles “que pagamos la factura de los políticos”.

La Georgia Meloni de España

Olona se ríe de los que le señalan que su objetivo es parecerse a la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, aunque si es consciente de que existen similitudes en sus caminos.

Explica que Meloni es muy valiente pues abandonó la formación en la que militaba porque entendía que había abandonado los ideales que ella defendía.

“Es inspiración y ha roto objetivamente un techo de cristal, algo que en España no hemos conseguido y es inspiración, no tanto por la coincidencia del programa político, que no entro en ello, sino porque verdaderamente ha sido una persona capaz de superar innumerables obstáculos hasta alcanzar la mayor cuota de responsabilidad en el ámbito político”.

Sin embargo, revela que su intención no es imitarla y resalta las diferencias de la política española con la italiana. Afirma que su intención con su nuevo proyecto no es confrontarse con nadie.