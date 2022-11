Miquel Giménez ensalza a las ‘Meloni’ españolas y deja este contundente recado a PP y VOX

Claro y contundente.

Miquel Giménez, prestigioso periodista y escritor, describe en ‘La Retaguardia‘ (Periodista Digital) un sombrío panorama de la situación política española, tanto a izquierda como a derecha.

Para Giménez, «el panorama no es para echar la manteca al techo. España tiene una izquierda socialcomunista, bolivariana, separatista y proetarra, que nadie se llame a engaño».

Asegura el comunicador que «estos tíos han nacido para lo que han nacido, que es para sembrar odio y rencor entre todos los españoles».

Miquel Giménez afirma que la derecha tiene que espabilar a la hora de darse cuenta de lo que está sucediendo en España:

Vivimos una crisis espiritual en toda regla. Es un ataque a España en toda regla. España significa igualdad, que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones, como ocurre en Francia, y Feijóo no lo acaba de entender.

En cuanto a lo que ocurre en VOX, sigue diciendo el prestigioso escritor y periodista catalán, «alguien me lo tiene que explicar. No he entendido aún por qué se fue doña Macarena Olona y no entiendo que una alternativa, que parecía consolidada y seria, parezca que ha entrado en crisis».

De hecho, Giménez ofrece una derivada bastante interesante sobre lo que él entiende un error por parte de VOX:

Cuando encuentran a una mujer empoderada, abogada del Estado que no es tema precisamente menor, que ha estado desempeñando su labor en el País Vasco, que también es un tema no menor, cuando sale diciendo estas cosas habrá gente en VOX que diga: ‘Uy, uy, que tenemos a una Meloni aquí en España’.

El periodista recuerda que no solo es Macarena Olona esa especie de ‘verso libre’, sino que hay otras políticas en el centro derecha con un discurso propio que, con mayor o menor fortuna, sus propias formaciones han intentado acallarlas: