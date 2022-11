El dardo envenado de Olona a Podemos en la presentación de su proyecto

Macarena Olona aprovechó la presentación de su fundación este 4 de noviembre para lanzar un dardo envenenado a Podemos.

La exsecretaria general de VOX presentó su Fundación Igualdad Iberoamericana dejando claro que la iniciativa “no se cristalizará en un partido político que concurra a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo”. Sin embargo, puso a temblar a la izquierda y extrema izquierda al matizar que no descarta su candidatura durante las próximas elecciones generales.

Lejos de buscar la confrontación, la exdiputada matizó que la batalla que juega ahora mismo “no es política” y que está dirigida contra la ideología de género.

“Hay que proteger a las familias y los niños de una legislación sectaria y discriminatoria que únicamente ha servido para tejer una red clientelar”, aclaró.

Al hablar de los gastos de la fundación, Olona aprovechó para sacudir a Podemos una vez que dejó claro que había desembolsado al menos los 10.000 dólares que requería la puesta en marcha de su nueva fundación.

“En mi proyecto no hay dinero de Venezuela o de Irán o de ningún otro país”, indicó en un dardo dedicado al partido de extrema izquierda y tras destacar que en este periodo de tiempo ha desestimado propuestas de financiación “sujetas a condiciones inadmisibles”.

Misión volver al Congreso

Olona anunció que, a través de la fundación, presentará en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular de protección integral contra la ideología de género.

Olona regresará, por tanto, a la Cámara Baja para registrar la propuesta y poder comenzar después la recogida de las 500.000 firmas necesarias que le permitan defender esta iniciativa en el Congreso, desde la tribuna de oradores, a la que se subiría un año después de dejar su acta de diputada.

Para ello, requerirá de una estructura territorial con la que poder instalar mesas informativas y movilizar a los ciudadanos para lograr el medio millón de rúbricas necesarias. Aunque en todo momento ha rechazado que la fundación sea un «germen» de un futuro proyecto político y ha desvinculado sus objetivos de ese cometido, los mimbres que pueda tejer podrían servirle después para crear una nueva marca política.

La propia Olona no ha descartado que, después de las elecciones de mayo, pueda concurrir a unas generales, siempre que «no ponga en riesgo» la suma de la derecha para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Hasta entonces, sí ha negado que vaya a concurrir a las urnas, ni con un partido propio ni en ninguna otra candidatura, aunque ha especulado con la posibilidad de dar su apoyo a «otros candidatos», sin concretar a cuáles.

Durante los tres cuartos de hora que ha estado respondiendo a todas las preguntas de los periodistas presentes en la convocatoria, ha señalado en varias ocasiones a sus excompañeros de Vox por los ataques y «bulos» vertidos contra ella desde que dejó el partido, entre ellos que haya cobrado la herencia de su padre, cosa que ha negado, o que se haya aliado con Mario Conde, algo que también ha rechazado.

Otros sacudidos por Olona

En el marco del lanzamiento de su nueva plataforma en Madrid, la exdiputada de VOX no dudó en lanzar un potente vídeo que avanza cuáles serán las políticas de género que defenderá en su nueva etapa.

Olona recuperó uno de sus discursos más emblemáticos en el Congreso de los Diputados, donde afirmó en junio de 2020 (durante el debate de una moción del PSOE sobre violencia de género) que “el hombre no viola, viola un violador; el hombre no mata, mata un asesino; el hombre no maltrata, maltrata un maltratador”.

Mientras se escuchan las palabras de la exdiputadas, también se pueden observar cómo aparecen las polémicas imágenes del presentador de ‘Sálvame’ cuando hace mención de los “cobardes” y de los “maltratadores”.

En concreto, se observa el momento en que Jorge Javier Vázquez sujetaba con fuerza a la colaboradora y exconcejala Olvido Hormigos para impedir que se fuera del plató, mientras ellas intentaba zafarse: “No me agarres así”.

En el otro fragmento elegido, el presentador de Telecinco dice sobre otra mujer en 2011: «Por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar a un lugar de lucecitas porque tiene una pinta de golfa arrastrada que no puede con ella… ¡Anda ya, sucia!».

Unas imágenes que dejan para el arrastre al Jorge Javier Vázquez, mientras que reafirman que el proyecto de Olona pondrá el foco en la necesidad de estrechar los lazos entre España e Iberoamérica y en la defensa de la igualdad “real” entre hombres y mujeres, “sin políticas de género”.

“Aquí empezó todo -dice Olona en referencia a su discurso en el Congreso-. Vosotros decidiréis cuándo termina. Cuenta atrás para la presentación”, indica el vídeo que llega justo dos semanas después de que la política abrió una sede en Panamá.