Macarena Olona estrena su ‘partido’ sacudiendo al “cobarde” y “maltratador” Jorge Javier Vázquez

Macarena Olona estrena su ‘partido’ sacudiendo a una de las figuras mediáticas favoritas de la izquierda y la extrema izquierda: Jorge Javier Vázquez.

En el marco del lanzamiento de su nueva plataforma en Madrid, la exdiputada de VOX no dudó en lanzar un potente vídeo que avanza cuáles serán las políticas de género que defenderá en su nueva etapa.

Olona recuperó uno de sus discursos más emblemáticos en el Congreso de los Diputados, donde afirmó en junio de 2020 (durante el debate de una moción del PSOE sobre violencia de género) que “el hombre no viola, viola un violador; el hombre no mata, mata un asesino; el hombre no maltrata, maltrata un maltratador”.

Mientras se escuchan las palabras de la exdiputadas, también se pueden observar cómo aparecen las polémicas imágenes del presentador de ‘Sálvame’ cuando hace mención de los “cobardes” y de los “maltratadores”.

En concreto, se observa el momento en que Jorge Javier Vázquez sujetaba con fuerza a la colaboradora y exconcejala Olvido Hormigos para impedir que se fuera del plató, mientras ellas intentaba zafarse: “No me agarres así”.

En el otro fragmento elegido, el presentador de Telecinco dice sobre otra mujer en 2011: «Por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar a un lugar de lucecitas porque tiene una pinta de golfa arrastrada que no puede con ella… ¡Anda ya, sucia!».

Unas imágenes que dejan para el arrastre al Jorge Javier Vázquez, mientras que reafirman que el proyecto de Olona pondrá el foco en la necesidad de estrechar los lazos entre España e Iberoamérica y en la defensa de la igualdad “real” entre hombres y mujeres, “sin políticas de género”.

“Aquí empezó todo -dice Olona en referencia a su discurso en el Congreso-. Vosotros decidiréis cuándo termina. Cuenta atrás para la presentación”, indica el vídeo que llega justo dos semanas después de que la política abrió una sede en Panamá.

Aquí empezó todo. Vosotros decidiréis cuándo termina. Cuenta atrás para la presentación. Con las alas extendidas 🦋 pic.twitter.com/C61l3SFwWR — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 31, 2022

Remate en Twitter

Horas después de la publicación del vídeo, Olona respondía a un tuit del presentador de ‘Sálvame’ con un ‘zasca’ colosal:

“¿Qué es trato denigrante, preguntas mientras ves las imágenes de este vídeo de HemerotecaFilm? ¿Y tú me lo preguntas? El desprecio a la mujer lo representas tú, Jorge Javier Vázquez. Esto sí que da miedo y no Halloween. Cuenta atrás. 4 de noviembre”