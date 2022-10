La tensión entre VOX y Macarena Olona escala a un nivel superior: así ‘pelean’ por el espacio

¿Creará finalmente su propio partido político?

Ha pasado un mes desde que Macarena Olona dijo que estaría dispuesta a crear un nuevo partido si VOX no cumplía sus objetivos en las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

De momento no es un partido, pero Olona ya inauguró la sede de su nueva plataforma «Fundación Igualdad Iberoamericana» en Panamá. Una organización sociocultural con la que pretende unir y estrechar lazos entre los países de habla hispana. Y, ahora viene con fuerza a España. Este viernes 28 de octubre de 2022, dará una conferencia en Málaga y la semana que viene, según informa El Mundo, presentará oficialmente su proyecto en Madrid.

VOX, por su parte, ha contraprogramado la conferencia de la exportavoz y secretaria general del partido verde, en Málaga convocando otro acto en la ciudad, solo media hora antes que el de esta, pero reunir simpatizantes y afiliados. Ante eso, Olona responde desafiante vía Twitter :

Podría posponer el acto para no contribuir al circo, pero sería una falta de respeto hacia quienes no admitís presiones ni chantajes. Nos vemos el viernes en #Malaga. Y no os preocupáis, yo no paso lista 😉 https://t.co/bCvSnDh3vr pic.twitter.com/pyFa4FeMBs

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 26, 2022