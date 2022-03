Unidas Podemos es un polvorín: la diputada Meri Pita se pasa al Grupo Mixto

Se marcha asqueada, harta de ver cómo funcionan las cosas dentro del que hasta la fecha había sido su grupo parlamentario.

Meri Pita, hasta ahora en Unidas Podemos, pasará a formar parte del Grupo Mixto en lo que queda de legislatura después de no tolerar el autoritarismo impuesto en la formación morada.

La política canaria acusa a la dirección de su partido y a algunos compañeros de tener tintes sectarios, de una ausencia de democracia interna, así como toda clase de manipulaciones.

Evidentemente, en el seno de la formación comunista la historia se cuenta de otra manera y se asevera que ella había dejado de ser útil a los intereses de Unidas Podemos y que solo podía ser considerada a partir de ahora como una transfuga por querer conservar el escaño.

Pita, en una carta recogida por El Periódico de España, asevera que:

Podemos se ha faltado el respeto a sí mismo. Está ahí con sus individualidades, sus miserias, sus manipulaciones, su sectarismo, sus cobardías y, cada vez más, sus proyectos biográficos, mucho más que políticos y lejos –muy lejos en cualquier caso– de los principios. No queríamos ser un partido vertical pero nos hemos convertido en eso: una organización centralista y vertical

Esta formación no es ni democrática ni mucho menos plurinacional. Ahora que nuestra caída electoral ya nos sitúa en la barrena de una profunda pendiente perdedora, en vez de afrontar una reflexión política sobre las heridas a suturar y la forma de revertir la debacle organizativa no hemos encontrado otro asidero que el cálculo de las infinitas miserias, los ataques en busca del enemigo interno y los patéticos codazos por figurar en no se sabe qué parrilla de salida.