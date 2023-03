Losantos fulmina a Sánchez con datos del 11-M: la implicación del PSOE y la SER

Este domingo Federico Jiménez Losantos dedica un comentario editorial a los atentados del 11 de marzo en Madrid, que este sábado cumplía 19 años de esta masacre criminal que cambió el rumbo de la historia en España.

El de Libertad Digital explica en su periódico que falta un año para “si un juez no lo remedia” prescriban esos asesinatos y advierte que no fue solo una masacre de personas sino también de “todas las instituciones que sustentan el Estado de Derecho, la primera de las cuales es el derecho a la verdad. Pero desde los ‘terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos’ de la Cadena SER en la noche del atentado, a la última deposición de Reinares, el asesor asesorado de Rubalcaba, el que dijo en TVE ‘España se merece un gobierno que no le mienta’, y lo que llegó con Alfredo Pérez Rubalcaba fue José Luis Rodríguez Zapatero, a los españoles nos han acostumbrado a la mentira, o, al menos, a no buscar la verdad”.

Jiménez Losantos considera que “los criminales beneficiarios se han salido con la suya. Lo que no nunca lograrán es hacer de la mentira verdad”.

Cuenta también a sus lectores que “lo peor de ese ‘olvidar lo inolvidable’, contra el que nos previno nuestro recordado Gabriel Moris, es que nos olvidemos de lo que somos y de lo que moralmente debemos ser: ciudadanos, no súbditos del imperio del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ante la masacre del 11M se alzan las tres estatuas de los monos orientales que no ven, no oyen y no hablan. Allá el que prefiera habitar ese planeta de los simios amordazados. Nosotros, no”.

E incide, a mayor disgusto del PSOE y de Pedro Sánchez, que va a “mantener viva la verdad de la inmensa mentira oficial del 11M”.

Y concluye sobre los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 que “en tiempos oscuros, lo importante es mantener la llama del afán de saber. Ya vendrán sabios en el futuro, que aprenderán a leer en lo que dejemos. Lo esencial es que, aunque no lleguemos a averiguar la verdad, nos neguemos a tragar las ruedas de molino de la mentira. Otra cosa es llevarla a juicio”.