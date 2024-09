Silencia atronador.

Todo vuelve, no busques revancha, ni te amargues demasiado, nadie que haya sembrado el mal cosechará felicidad.

Narciso se enamoró de su reflejo en un rio, incapaz de no dejar de mirarse murió de hambre y se convirtió en una flor de narciso. Pocos conocen del esfuerzo, tiempo y dedicación empleado en el reciente logro de la readmisión -lamentablemente uno ya fallecido- que empezó con una petición en internet, dada la inacción de quien ahora se atribuye el mérito en exclusividad y declinó trabajar conjuntamente.

Ignorancia supina que se manifiesta en una reciente campaña -de relaciones públicas como diría Orwell- auspiciada a mayor gloria de la AUGC en algunos medios de comunicación y redes sociales «…Vamos a ir calentando el ambiente para la entrevista de nuestro gran colaborador Manuel Moreno y la entrevista que realizará a Morata y Borja». Sin ninguna mención en medio alguno a los precursores de este logro y a GUCIPOL en particular. Falta de gratitud aún sería peor. Y decepción es que quien inicio todo este proceso junto con su Secretario General provincial no fuesen invitados al Congreso ni se «pelease» por ello. No siempre la lealtad es reciproca, una pena, ni hay que confundir lealtad con vasallaje.

Como alguien dijo «les hicimos mover el culo». Sin acritud.

¿Cómo se siente al ser readmitido después de todo este tiempo?

¿Por qué cree que sus compañeros no asistieron al acto de readmisión del Congreso?

¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la Guardia Civil desde su expulsión?

¿Qué mensaje le daría a las personas que defendieron su expulsión en su momento?

¿Cómo se siente al ser readmitido en este acto, sabiendo que los otros dos no fueron invitados?

¿Tiene alguna idea de por qué usted fue invitado y ellos no?

¿Ha hablado con las otras dos personas después de saber que no fueron invitadas? ¿Cómo se sienten ellos sobre esto?

¿Cree que la ausencia de sus compañeros puede afectar la percepción pública de este acto de readmisión?

¿Qué mensaje le enviaría a las dos personas que no fueron invitadas al Congreso?

¿Le sorprendió ser el único invitado de los expulsados al acto de readmisión?

¿Le parece justo que dos de los expulsados no hayan sido invitados, pero sí se incluyera a otra persona no relacionada con la expulsión?

Sabiendo que tanto usted como los otros dos expulsados contribuyeron a la lucha por la legalización del asociacionismo profesional en la Guardia Civil, ¿cómo se siente al ser el único readmitido en este acto, mientras ellos no fueron invitados?

¿Qué mensaje le gustaría enviar a los dos compañeros que no fueron invitados, especialmente considerando que todos ustedes lucharon juntos en el SUGC?

Estas preguntas buscan explorar no solo la situación de la readmisión, sino también el contexto histórico de lucha conjunta y la posible división interna creada por discrepancias. Se enfocan en el contraste entre los distintos tratamientos recibidos por las personas involucradas y en las emociones que esto puede haber generado.

Estas preguntas no solo buscarían una respuesta factual, sino también revelar el lado humano y emocional de la situación. Silencio atronador…