Pedro Manuel Hernández López: «Cuando «lo singular» se convierte en un privilegio especial»

Últimamente estamos oyendo en todos los canales televisivos y medios informativos que –en lo tocante a la financiación estatal de las distintas CC. AA que conforman España– la histórica tradición financiera «del café para todos» ha tocado techo gracias al sanchista nuevo *plan de regeneración democrática».

Pese a su buena sonoridad y por mucho que se empeñe en aclarar su significado, ese ampuloso y megalómano «plan» para la regeneración democrática» — con el que que Sánchez aprovecha cualquier mínima oportunidad para proclamarlo a los cuatro vientos y reiiterarlo mántricamente a troche y moche– lo fundamenta en adoptar medidas muy concretas para los «diferentes aspectos de la vida política» en los que el Gobierno debe trasponer la directiva europea vinculada a la financiación de los medios de comunicación , mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, para así, poder incidir en la pluralidad informativa y en la veracidad de la información.

No se trata de recetas, sino de ir a una de las cuestiones más importantes que tienen que asumir todas las sociedades democráticas del siglo XXI : Ser capaces de poner remedio a esa «máquina del fango» de la triada ultraderechista.

La anunciada «regeneración democrática» ¿conllevará la reforma de la ley para quitarle a los jueces sus competencias legales para poder nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo..?.

¿ La regeneración democrática incluye tambien intervenir en el comportamiento social del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscerbero Puente…?

¿En qué punto del novedoso plan de la prometida regeneración democrática viene especificado que un ministro sea reprendido por mofarse de desaparecidos, llamar drogadicto a un jefe de Estado extranjero o saco de basura, por decirlo suavemente, a un ciudadano de a pie..?

¿La regeneración democratica incluye, así mismo , que la histórica Fundación «Francisco Franco» –constituida el 8 de octubre de 1976 y que goza de personalidad jurídica como «institución cultural, sin que su actividad u objetivos sean de adscripción política o partidista en modo alguno»– vaya a ser «ilegalizada’ por el Gobierno..? De hecho ya se han iniciado los trámites a tal fin, según lo ha anunciado ese ministro de la «Cultureta» facción comunista, Ernest Urtasun –el de la famosa Ley de la «descolonización de los museos»– con el único fin de cumplir con la vengativa ley de la «Des–memoria Democrática.»

¿La regeneración democrática incluye que tambien se le aplique la Ley y con la misma implacabilidad a la Fundación «Largo Caballero» constituida en 1978 con la intención de ser un Centro de promoción, apoyo y difusión de la cultura del pensamiento sindical de la UGT?

Creo que, vista por donde va la aguja de marear, es conveniente afirmar –con el presidente del PP y jefe de la oposición– que el principal problema de Pedro Sánchez no es con el Consejo General del Poder Judicial para renovar el mandato de los jueces. Su principal problema es con la Justicia.en si y, sobretodo últimamente con los últimos affaires judiciales que le atañen directamente.

«Para usted, lo importante– según Núñez Feijóo– nunca es el «qué», si no que es el «quién». Ya que, si alguien está al lado de su vengativo y separatista ‘muro» goza de bula a modo de patente de corso para insultar, calumniar, injuriar e incluso corromperse. Aunque ejemplos en sus filas no le faltan, si a alguien le queda alguna dura, que se lo pregunten a Oscar-cerbero, al «Patxi pà los amigos», al gran descolonizador museístico o a la «farruquita de Triana», la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno que –desde su escaño sito a la siniestra de Sánchez, les hizo a los diputados de la oposicion lo que Pérez Galdós llamó un «pito catalán» –gesto de burla– que se hace poniendo la yema del dedo pulgar en la punta de la nariz y moviendo al mismo tiempo los demás dedos de la mano o a cualquiera del resto del Ejecutivo ministerial

Queda claro que mientras Pedro Sánchez siga presidiendo el. Gobierno de España cualquier plan o atisbo de regeneración democrática es imposible.

Apesar de las falsas promesas de Sánchez y de su neo «Plan de regeneración democrática» en contra de esos «pseudomedios de comunicación» –nacidos en el seno de la fachosfera– y cuya única misión «subvencionada» es esparcir el fango del politico trio ultraderechista contra el actual Gobierno y sus ministros, sería obligatorio, justo y necesario que la libertad de expresión y de comunicación no fuese anulada bajo la oficiosa escusa de censurar las desinformaciónes propagadas por los que ellos llaman los «pseudomedios».

La gran batalla contra la desinformación, por la libertad de prensa y el derecho a la información han alumbrado la Ley europea de ‘libertad de medios», y que, por primera vez, busca proteger en toda la UE a las redacciones de la influencia indebida del poder político y fomentar el pluralismo y la transparencia para que se sepa quién/enes las financia.

El reglamento de la UE para proteger la independencia de la prensa obligará a desvelar los dueños de los medios así como las subvenciones estatales que reciben. Aunque esta es la norma europea de medios que Sánchez tomará como marco referencial para su ‘’Ley anti-bulos», conociendo sus aviesas intenciones –de ser siempre.el «puto amo» y de querer controlar todo y a tod–, no descarto que quiera aprovechar la ocasión y cobertura que le brindan para censurarlos y obligarles a cerrar, aduciendo la enorme dificultad del Gobierno para conocer quién o quienes están realmente detrás o a la sombra de ellos y los subvencionan.

Vuelve una vez más a mentir al afirmar el desconocimiento de estos medios a los que él llama cínicamente «pseudo medios» y se olvida — consciente y de modo voluntario– de que existe un Registro Oficial de Medios Periodísticos y Digitales en cada Comunidad Autónoma y cuyos principales objetivos es poner en valor el periodismo digital y el ofrecimiento de una herramienta a instituciones públicas, entidades privadas, profesionales y ciudadanía en general, para identificar a todos los que desarrollan su actividad bajo criterios periodísticos subvencionados

No creo que a la Secretaria de Estado de Comunicación le sea muy difícil conocer tales datos y que esto no le sirva de una escusa más para instaurar esa Republica controladora de todo y de todos.

El presidente del Gobierno ha insistido una vez mas en que diseñará una «financiación singular» para Cataluña y ha recalcado que aprobará un «plan de regeneración» para toda España –pero como es habitual en el– ni en un caso ni en el otro ha aportado detalle alguno sobre el cómo y cuándo.

En el polémico y escabroso tema de esa «singular» financiación de Cataluña, merece la pena y mucho, hacer mención especial a la gran labor y el esfuerzo realizado por el vocero oficial de Sánchez para justificarla y explicarnos pedagógicamente el porqué de su singularidad . El «Patxi pá los amigos»–el de siempre, con unas simplonas y peregrinas circumlocuciones que nos ha dejado a todos con la boca abierta y nos ha retrotraido a aquellos absurdos soliloquios que solía hacer «Epi» con «Blas» en «Barrio Sésamo»– nos ha explicado, cual catedrático de demografia sociológicamente y emulando al famoso historiador palentino del siglo XIX, Modesto Lafuente, que España, en realidad, está conformada por diversos territorios con singularidades propias y muy específicas.

Con unas aseveraciones tan

peregrinas –más simples que el que asó la manteca– nos ha ido explicando y justificando que una igual financiación para todas las CC.AA sería «injusta» pues : unas tienen acceso a la playa y otras a la montaña; unas poseen una lengua distinta o el tipo de su población también lo es y eso requiere una atención «singular». Las hay que tienen su poblacion muy dispersa y otras que la tienen muy concentrada. Algunas poseen una lengua propia y otras no, y eso siempre conlleva unas necesidades educativas especiales, o mejor dicho», singulares».

Por eso la financiación tiene que dar respuesta a esta diversidad y debe atender a la especial «singularidad», como es el caso de Cataluña, aunque al antiguo escudero del manchego Bono y actual verso suelto y presidente de Castilla–La Mancha , no le haya hecho ninguna gracia el profundo y demográfico razonamiento de su compañero de filas e incluso le haya obligado a decir, alto y claro, que: «¡ No llamen «singularidad» a lo que, simple y llanamente, es un «privilegio!».

Muy apesar del morrocotudo cabreo de Page y del resto de presidentes de las diversas y singulares CC.AA por la amenaza de Sánchez de beneficiar a los catalanes del Procès, condonarles los 92 mil millones de deuda y financiarles «singularmente» y a la «carta», el

Patxi «pà los amigos» –el vocero del equitativo y justo «puto amo», Sánchez– ha insistido en que «la financiación tiene que dar respuesta a esta diversidad» y que se debe a atender a «estas singularidades que tenemos en el conjunto de España».

Pues eso, aparte de la amnistía, y de la condonación de su generosa deuda, solo les faltaba esa dadivosa y magnanima financiación «singular»…y ya la tienen concedida . ¿Hay quién de más?

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.