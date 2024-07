Pablo D. Escolar: «Dónde está la trampa?»

Cuando dias atrás se hablaba del gran acontecimiento de que el PSOE (es decir, Sánchez) cedía a realizar y firmar un acuerdo con el PP, relativo a la justicia, para la renovación del CGPJ, nadie dábamos crédito a la noticia. Era algo tan increíble del mayor mentiroso de la historia, que no podíamos creerlo y si se producía, seguro que habría trampa por algún sitio.

El pacto se ha firmado y bien, ¿va a ser trigo limpio el documento firmado? Eso sería soñar despierto tratándose de Sánchez y su tribu del sanchismo. Félix Bolaños, antes de que pasaran 48 horas de la firma, manifiesta que la reforma del sistema de elección de los vocales jueces, no es vinculante para Las Cortes. Aquí está la trampa, es decir la ley que permite a los jueces elegir a los jueces, será corregido en el Parlamento con los votos del PSOE y sus asociados o, incluso, que ni llegue a debatirse en el Congreso de los Diputados.

No obstante el PP confía que el PSOE de Pedro Sánchez (parece que no conocen a nuestro Presidente) no podrá negarse a apoyarla en el Parlamento, cuando la Unión Europea ha sido testigo de esta firma. Si a los particulares intereses de Pedro I el Mentiroso le conviene otra cosa, no le importa actuar contra el criterio de la UE para dar satisfacción a lo que le conviene.

Pablo D. Escolar