“Vivir en el País de Yupi Guay”

Según una encuesta del CIS, en 2014 (cuando el CIS aún era una institución seria y respetada), en el caso que España fuera atacada, tan solo un 16% de los españoles estarían dispuestos a defenderla. ¡Acojonante! Aunque viendo la pandemia de ´buenismo´, tibieza y falta de valores que infecta España desde hace años, aún me parece un porcentaje alto. De hecho, si la repitiesen hoy, con un 80% de la población ´inyectada´, no quiero ni pensar el resultado que saldría.

Estos social-comunistas mienten hasta en el médico.

Por cierto, y hablando de ´inyectados´, es mentira que España sea el primer país del mundo en población vacunada, tal y como afirmó el Portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, y como pregona ufano Pedro Sánchez cada vez que afirma henchido que somos líderes en vacunaciones. De hecho somos el noveno país del mundo en el ranking de los gobiernos que más han ´pinchado´ a su población. Por delante de nosotros están LOS OCHO PAÍSES MÁS AVANZADOS Y EVOLUCIONADOS ´DEL MUNDO MUNDIAL´. Es decir: SINGAPUR, PORTUGAL, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, CHILE, MALTA, CUBA, ISLANDIA, Y COREA DEL SUR.

Quien no es capaz de defender sus derechos, no es digno de poseerlos.

Pero volvamos al inicio del artículo. Defender el propio país, no es un problema de patriotismo, sino de supervivencia, y hasta -si la inteligencia lo permite- de egoísmo sano. Lo que ocurre es que muchos españoles, están tan embotados con sus ´derechos´, que piensan que éstos son inalienables y sagrados.

Ese 84% de pasotas que se quedarían en sus casas, en zapatillas viendo telebasura y series de Netflix, deben creer que sus hogares y familias son intocables por gozar de la inmunidad que les otorga el ser ´ciudadanes´, inclusivos, verdes, digitales, y con perspectiva de género, del ´chulísimo´ País de Yupi Guay.

Pues eso; cuando vayan a por ellos, que llamen al 112; o que se encierren a lloriquear en el wc. Porque lo que es para mandar un escrito de protesta al Defensor del Pueblo, no van a tener ni tiempo; amén de que no va a quedar defensor, ni pueblo que defender gracias a bobos como ellos.

Al Ándalus, algo más que manzanilla y ´pescaito frito´.

Por cierto, cuando los españoles del norte de la Península (o todos los que viven allí, aunque no se sientan españoles), oigan hablar de la intención de la Yihad Islámica de recuperar Al Ándalus, que no piensen que se refieren a Andalucía, y que la cosa no va con ellos. No.

La recuperación, como objetivo irrenunciable, de lo que los islamistas llaman Al Ándalus, incluye la Península Ibérica y territorios al norte de los Pirineos

Ahí lo dejo.