¿Cómo la VPN hace que tu Mac sea más seguro?

Existe un mito generalizado de que los ordenadores y portátiles resultan ser invulnerables a los virus pues el sistema operativo de Mac es inviolable e inmune ¡Esto no es así! Como cualquier otro dispositivo y sistema operativo, Mac y Apple también pueden verse vulnerados.

Aquí te contaremos cómo es que una VPN resulta ser una buena forma de proteger a tu equipo Apple de cualquier riesgo de virus y hackers. Si no sabes qué es una VPN, aquí podrás aprenderlo todo para poder navegar por internet de forma segura y sin ningún riesgo.

¿Qué es una VPN?

Una VPN es una red privada la cual permite crear un escudo entre tu dispositivo e internet. Su funcionamiento es muy simple, ya que requiere de un servidor (VPN) al cual tú te conectarás. A su vez, ese servidor se conectará a la internet.

De esta modo, el servidor de la VPN crea un escudo el cual se interpone entre tú y entre internet. Así es como tú no das la cara a la hora de navegar ni corres los riesgos que implica el ingresar a internet de forma directa y sin este escudo.

¿Las VPN funcionan en Mac?

Los mitos de que los virus son tan falsos como el hecho de que una Mac no puede usar una VPN. De hecho, las redes creadas por las VPN se pueden usar en prácticamente cualquier dispositivo que se conecte a internet como una tableta, ordenador, dispositivo móvil, etc.

Todo esto hace que tu ordenador o portátil Mac se pueda conectar a la VPN sin ningún tipo de problema. Podrás descargar y activar la VPN de tu preferencia sin importar el sistema operativo y sin importar el modelo del mismo ¡Funciona en cualquier PC de escritorio o portátil!

¿Cómo te protege la VPN?

¿Recuerdas el escudo del cual hablamos con anterioridad? Bueno, ese es el encargado de protegerte a ti y a tu equipo. Esto debido a que vulnerar dicho escudo resulta ser muy difícil y complejo, sobre todo por su nivel de seguridad.

Al actuar como una puerta con cerradura, los hackers no pueden entrar por ella y mucho menos pueden tirarla pues básicamente, es una puerta blindada. Gracias a que no pueden derribar esa barrera, no se pueden colar a tu equipo por lo que no pueden robar tus datos o vulnerar su seguridad e infiltrarse en el mismo.

Beneficios de tener una VPN

Menos riesgos de hackeo: Muchos expertos consideran a los hackers como un riesgo al nivel de seguridad nacional. Una VPN ayudará a reducir al mínimo los riesgos de ser víctima de un hackeo.

Muchos expertos consideran a los hackers como un riesgo al nivel de seguridad nacional. Una VPN ayudará a reducir al mínimo los riesgos de ser víctima de un hackeo. Sin filtraciones de datos: Otra de las ventajas al usar una VPN y al no poderte hackear es que no podrán filtrarse datos a los ciberdelincuentes. Esto quiere decir que tus datos bancarios, contraseñas y demás datos de gran valor se quearán dentro de tus equipos seguras.

Otra de las ventajas al usar una VPN y al no poderte hackear es que no podrán filtrarse datos a los ciberdelincuentes. Esto quiere decir que tus datos bancarios, contraseñas y demás datos de gran valor se quearán dentro de tus equipos seguras. Información segura y protegida: Si lo que te preocupa es que tu información personal o incluso tus fotografías y demás archivos privados caigan en malas manos por un hackeo ¡Necesitas una VPN! Con la VPN nadie se podrá colar dentro, además, si la combinas con un antivirus, la protección será mucho mayor.

Si lo que te preocupa es que tu información personal o incluso tus fotografías y demás archivos privados caigan en malas manos por un hackeo ¡Necesitas una VPN! Con la VPN nadie se podrá colar dentro, además, si la combinas con un antivirus, la protección será mucho mayor. No afecta el funcionamiento de tu PC: Por último, debes de saber que la VPN no afectará para nada el funcionamiento de tu PC, esto quiere decir que ni tu memoria RAM, ni tu disco duro ni tu procesador se verán sobrecargados. Nada de sobrecalentamiento, nada de lentitud, tu ordenador o portátil Mac de Apple funcionará como si nada.

Elegir la mejor VPN es la clave

Elegir una buena VPN resulta ser muy importante para que esta sea efectiva. Si no sabe qué software VPN debe utilizar para su Mac siempre puede revisar una lista de reseñas. Así, encontrar las mejores VPN para tu Mac resultará mucho más fácil, sobre todo si no eres expertos en ello.

Con la mejor VPN en tu Mac y si a esto lo combinas con un buen antivirus y otros consejos de seguridad, tendrás la certeza de saber que tu equipo estará protegido contra las amenazas propias de internet y la tecnología.