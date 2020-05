Toda la verdad sobre la relación entre Arturo Requejo y Alexia Rivas: ¿Por qué rompieron? ¿Qué opina Merche de todo esto?

‘Merlos Place’ se complica. Era de esperar. Mientras que Alfonso Merlos y Alexia Rivas siguen viviendo juntos y confinados, en Telecinco no parar de salir detalles del pasado de ambos, en especial del de ella. Este fin de semana, Arturo Requejo, conocido por su participación en ‘Gran Hermano’, habló para ‘Viva la vida’ y soltó dos ‘bombas’: La primera, que había roto su relación sentimental con la cantante Merche. La segunda es que había mantenido un affaire con la mismísima Alexia Rivas, semanas antes de que fuera ‘pillada’ en casa de Merlos. Pero hay mucho más detrás de esta historia.

Alfonso Merlos, colaborador habitual de programas políticos y novio, desde hacía meses, de Marta López (exconcursante de ‘GH’), estaba, el 22 de abril de 2020, participando, vía Skype, en una tertulia moderada por Javier Negre para el canal ‘Estado de Alarma ’, cuando, de repente, se ‘coló’, por detrás una joven semidesnuda que no era Marta.

La ‘amante’ en cuestión resultó ser Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’, programa de fin de semana presentado por María Patiño.

Desde ese momento, en Telecinco no se habla de otra cosa. Un culebrón bautizado en redes sociales como ‘Merlos Place’, que está entreteniendo a los espectadores alejándoles de toda la información sobre la pandemia. Las audiencias están siendo impresionantes a pesar de que programas como ‘Sálvame’ se están quedando sin anuncios (no por un boicot, como muchos aseguran, sino por la crisis del coronavirus, que ha provocado un descenso del 70% en ingresos publicitarios).

Ahora, Alexia, confinada (dicen que por que no le queda otra) en casa de Merlos, es el personaje del momento y poco a poco están saliendo informaciones de lo más variopintas sobre la joven.

Rivas ha dejado su trabajo en ‘Socialité’ y no sólo eso, también ha demandado a la productora de ‘Sálvame’ (La fábrica de la tele) por acoso. Hombre, normal. La joven tiene reporteros en su casa (la de Merlos) las 24 horas y, para colmo, no paran de salir trapos sucios sobre su pasado (y uno se pregunta qué pasado puede tener una joven de 24 años, pues te sorprenderías).

Como decíamos, a Alexia se le ha relacionado con una amplia cantidad de hombres (y bien que hace) y todos ellos famosos. El último en unirse a la lista de ‘amantes vips’ de la joven ha sido Arturo Requejo, conocido por su participación en ‘Gran Hermano 11’.

Requejo habló, el sábado 2 de mayo de 2020, para ‘Viva la vida’ y confirmó que había mantenido una breve relación con Alexia Rivas. ¡Un momento! ¿Requejo no era el novio, desde hace siete años, de la cantante Merche? De hecho, a mediados de abril, la artista habló para ‘Socialité’ hablando de la cuarentena junto a su ‘chico’ al que definió como alguien “muy cabezota” y con mucho carácter.

Pues bien, Requejo, en ‘Viva la vida’, confirmó la ruptura con Merche desde el mes de enero de 2020, aunque siguen viviendo juntos en la misma casa. Fue poco después cuando Arturo conoció a Alexia:

Dijo Requejo, a lo añadió:

Y sobre cómo vivió la ‘pillada’ de ella en casa de Merlos, Arturo dijo:

El mismo día que iba a salir lo del tipo este me dijo que qué tal. Y cuando vi la silueta en el vídeo dije uy… me suena un montón. Le escribí un mensaje diciendo ‘no me digas que eres tú’ y no me contestó y le dije que qué fuerte me parecía.Ella me dijo: ‘Que no te parezca fuerte porque estoy con Alfonso súper bien’.