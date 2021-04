Así es ‘Paraíso’, el ‘Stranger Things’ español que va a estrenar Movistar+

El 20 de abril de 2021 tuvo lugar la presentación a medios de ‘Paraíso’, la nueva serie original de Movistar+, producida en colaboración con The Mediapro Studio, que se estrenará en exclusiva en Movistar+ el viernes 4 de junio.

Fernando González Molina (‘Palmeras en la nieve’) dirige esta serie de género fantástico, con elementos de aventura y misterio, ambientada en la España de 1992. La serie ha sido creada por el mismo González Molina, junto a Ruth García (‘El incidente’) y David Oliva (‘El incidente’).

En el acto estuvieron presentes los protagonistas de ‘Paraíso’: Macarena García (Goya a Actriz Revelación por ‘Blancanieves’), Iñaki Ardanaz (‘La víctima número ocho’), Gorka Otxoa (‘Pagafantas’, ‘Fe de etarras’) y los jóvenes intérpretes Pau Gimeno (‘Billy Elliot’), Cristian López (‘El rey León’, ‘Billy Elliot’), León Martínez (‘Merlí’, ‘Superlópez’), Héctor Gozalbo (‘Nada será igual’), María Romanillos (‘Antidisturbios’, ‘Las consecuencias’), y Patricia Iserte.

Domingo Corral, director de Producción Original de Movistar+, ha declarado que:

Según Laura Fernández Espeso, Directora General de The Mediapro Studio:

Paraíso sucede en un momento y lugar muy concretos, los años 90 en una pequeña población levantina. Sin embargo, el gran desafío de la serie es trascender todo eso para contarnos una historia de amistad y lealtad, de sentimientos universales, que puede pasar en cualquier tiempo y lugar, donde el género fantástico también es un vehículo narrativo al servicio de la misma. La serie ha supuesto un gran esfuerzo de producción para The Mediapro Studio, no sólo por los efectos especiales, sino también por la ambientación, para el que no podíamos tener mejores aliados que Movistar+ y el propio Fernando González Molina al frente de un equipo creativo, técnico y artístico de altísimo nivel. Esperamos que sea un gran éxito”.