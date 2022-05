Así ha despedido el mundo de la cultura al actor Chete Lera, fallecido en un accidente de tráfico

El mundo de la cultura de nuestro país vuelve a vestirse de luto.

El viernes 20 de mayo de 2022 falleció en un accidente de tráfico en Málaga, el popular actor Chete Lera, cuyo nombre real era Ramón Mariano Fernández Lera, a los 72 años.

Según informaron los Servicios de Emergencia de la Junta de Andalucía, el intérprete – que viajaba solo en su automóvil – cayó por un desnivel de 50 metros en una zona de viveros en la localidad de Rincón de la Victoria y cuando los sanitarios llegaron al lugar tan solo pudieron certificar su muerte.

Los restos mortales de Chete Lera fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le realizaron la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento.

El actor deja atrás una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, donde alcanzó gran popularidad con diferentes trabajos en series tan famosas como ‘Médico de familia’, ‘Los ladrones van a la oficina’, ‘Cuéntame cómo pasó’ o ‘El ministerio del tiempo’.

A pesar de que la gran pasión del actor nacido en Lugo era el teatro, trabajó con los directores de cine más importantes de nuestro país y desempeñó papeles secundarios en películas tan populares como ‘Secretos del corazón’ de Montxo Armendáriz, ‘Familia’ o ‘Barrio’ de Fernando León de Aranoa, ‘Ardilla roja’ de Julio Médem, ‘Tiempo de silencio’ de José Luis Cuerda, ‘Abre los ojos’ de Alejandro Amenábar o ‘Flores de otro mundo’ con Icíar Bollaín.

Por el momento, y a la espera de que se le practique la autopsia, todavía se desconocen los detalles de cómo será el último adiós de Chete Lera, que hoy ha dejado un hueco difícil de llenar en el sector audiovisual de nuestro país.

Así muchos de sus compañeros han querido despedirle en las redes sociales:

me acabo de enterar. no me lo quiero creer, compañero y amigo. un abrazo a su familia y gente más cercanahttps://t.co/cDLlX2P7nW

