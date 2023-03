Impactante cara a cara entre Ana Rosa Quintana y Risto Mejide: «Debe de ser duro que te llamen pederasta»

El jueves 23 de marzo de 2023, Rosto Mejide fue entrevistado en ‘El programa de Ana Rosa’ con motivo de la pubñicación de su nueva novela, ‘Dieciséis notas’.

En un ejercicio de supuesta sinceridad del presentador de ‘Todo es mentira’, Risto se abrió en canal ante Ana Rosa y confesó detalles de su vida íntima.

‘Dieciséis notas’ describe la historia de amor de Sebastian Bach y su mujer, 16 años menor. El autor describió el libro de la siguiente manera:

Lo que pasó es que apareció esta mujer de 19 años, independiente, soprano, contratada por el mismo sueldo de Bach y educada en la más absoluta independencia. Todo el mundo decía que esa mujer no tenía experiencia. Esa es la crítica principal y, después, el rechazo de sus hijos . Todas las biografías se basan en el obituario que escribió el hijo mayor de Bach, con un poquito de rabia hacia ella, porque jamás la aceptó. Se nota que no le tenía mucho cariño.

«No pretendo ser un erudito, aunque el libro está muy documentado. Mi idea parte de una pasión. A mí me apasiona la música mal llamada clásica. Un día cayó en mis manos una biografía de Bach y vi que en el año 1720 él pierde a su primera esposa, el amor de su vida, y al cabo de un año y medio aparece casado con su segunda esposa, a la que prácticamente dobla la edad. Me di cuenta de que ese año, en esa biografía, lo saltan y cuentan las obras que compuso, pero no lo que le pasó.

Este tipo de relaciones, con tanta diferencia de edad, es algo que Risto conoce muy bien, por lo que que Ana Rosa le preguntó sobre ello y él contestó:

Que dos seres adultos, gente mayor de edad que libremente quieren estar juntos… Creo que las diferencias de edades no importan tanto como el momento vital en el que te encuentras.

Yo he hecho los cálculos. Me he ido al Instituto Nacional de Estadística, he mirado cuántas parejas hay. En este país hay 35 millones de personas adultas, de los que 24 están en pareja. De esos 24 millones, el 8% tienen una diferencia entre ellos de más de diez años, eso nos da una cifra de más de dos millones de personas. Dos millones de personas sería la ciudad más importante de este país después de Madrid. Pues todavía hoy hay gente que me escribe por privado diciéndome ‘cómo lo haces, yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión.

En esa parte de la historia reconozco que conecto con Bach, pero no lo hago por mí, sino por esos mensajes que recibo porque tiene que ser muy duro que te llamen pederasta porque no es un delito como la pederastia. Tiene que ser duro que incluso la familia se ponga en contra de tu relación simplemente por la diferencia de edad, que se rían de ti, que se burlen, que hagan comentarios desagradables sobre tu pareja…