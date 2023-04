‘Maribáñez. El peor equipo del mundo’: de campesinos a estrellas del fútbol gracias a Cristóbal Soria

Un equipo de tercera regional. Aldeanos que no se toman en serio el fútbol y una estrella del deporte que lo cambia todo. Así es ‘Maribáñez. El peor equipo del mundo’, el nuevo docureality de Cuatro. Una especie de ‘Gipsy Kings’ rural y con marco futbolero que resulta emocionante, divertido y refrescante.

Cambiar radicalmente el rumbo de un humilde equipo de fútbol sevillano que deambula por la Tercera Andaluza y, por extensión, la vida de todo un pueblo. Esta es la misión que ha aceptado llevar a cabo Cristóbal Soria en ‘Maribáñez. El peor equipo del mundo’, nuevo docu-reality que Cuatro estrenará próximamente y que narrará el proceso de transformación del Atlético Maribáñez y de sus principales protagonistas, tanto dentro como fuera del campo de arena en el que disputan sus partidos.

Sin embargo, este no es un programa de fútbol… o al menos no exclusivamente de fútbol: el nuevo formato producido por Mediaset España en colaboración con Señor Mono y dirigido por Nacho Medina, que continúa sus grabaciones en esta pedanía de poco más de 1.000 habitantes perteneciente a Los Palacios y Villafranca (Sevilla), traspasará lo puramente deportivo para adentrarse en las historias humanas detrás de cada uno de sus jugadores y de quienes les esperan en casa después de cada entrenamiento y de cada partido. Unas historias que protagonizarán ‘Chinchi’, ‘Little Chicken’, ‘Will’, ‘El Orejas’, Juan, ‘el míster’… y la mascota ‘Calcetines’ y que serán narradas desde el humor y un tono desenfadado, aunque no exento de emoción.

El 19 de abril de 2023, un grupo de periodistas visitamos la pedanía para conocer los entresijos del rodaje y asistir al preestreno del primer episodio, rodeados del clamor popular, de un pueblo absolutamente entregado con el proyecto,

Un ambiente cálido y entusiasta en el que pudimos conocer a los protagonistas de una historia que, en un primer momento, pueden parecer forzados ante la cámara pero, cuando se les conoce uno se dan cuenta de que no hay falsedad alguna, son así, personas auténticas, con un sentido del humor genuíno.

Y, como uno más de la pedanía, estaba la ‘estrella’ del show. Cristóbal Soria.

Cristóbal Soria, el ‘elegido’ para obrar el milagro

“El mejor delegado de campo de la historia del fútbol”, como él mismo se define, ante uno de los mayores retos de su carrera: redirigir el destino de un humilde equipo de fútbol demasiado acostumbrado a la derrota. Y la situación con la que se encuentra nada más llegar al pueblo no es nada halagüeña: uno de los jugadores acostumbra a llegar a los partidos casi directo de la discoteca, el capitán opta por asistir a la despedida de soltero de un amigo el día en el que se juega el derbi contra Los Palacios C.F. y el portero suplente se presenta tarde a un choque a bordo de su tractor procedente de las tierras que acaba de labrar.

Por tanto, hay una ardua labor por delante. Las primeras decisiones de Soria se centrarán en mejorar la calidad de la plantilla convocando un casting de jugadores, involucrar a todo el pueblo para arropar al Maribáñez en su camino hacia nuevos rumbos y modernizar las instalaciones en las que juega el equipo, ‘dotadas’ del único campo de tierra de la zona.

La pregunta era clara: ¿Cómo un rostro conocido de Atresmedia por ser colaborador de ‘El Chiringuito’ ha podido dar el salto a la competencia (Mediaset) sin que haya tenido consecuencias? Él nos responde que no ha pasado nada fuera de lo normal, que habló con su “amigo” Pedrerol y que juntos hablaron con Atresmedia. Él es un colaborador nada más, no está atado a ninguna cadena.

El staff de colaboradores

ALICIA ROMERO, PREPARADORA FÍSICA

Procedente de Teruel, Alicia Romero asumirá el reto de modificar los descuidados hábitos de nutrición del equipo y mejorar la preparación física de la plantilla, especialmente de la de algunos de sus jugadores.

SOFÍA IRAZUSTA, PERIODISTA E INFLUENCER

Periodista bilingüe, Sofía Irazusta tendrá como misión situar al Atlético Maribáñez en el mapa futbolístico mediático y digital. Cómo afrontar las entrevistas y ruedas de prensa y captar la atención de las redes sociales con originales acciones serán algunas de las materias que la periodista e influencer intentará inculcar en el equipo.

El staff de Cristóbal Soria se verá reforzado con la participación puntual del director general deportivo del Sevilla F.C., Ramón Rodríguez ‘Monchi’, una de las figuras más destacadas mundialmente en este ámbito, que colaborará en la captación de talento convocando un casting de futbolistas que refuercen la plantilla; y del doctor Antonio Escribano, especialista en endocrinología y nutrición y en medicina deportiva, con amplia experiencia en el asesoramiento de clubes de fútbol del primer nivel, que supervisará el modelo de alimentación en la nueva era del Atlético Maribáñez.

Los jugadores del Atlético Maribáñez y su entorno

‘CHINCHI’, EL ‘9’ DEL MARIBÁÑEZ, Y SU NOVIA ENMA

‘Chinchi’ es el ‘9’ del equipo, el delantero centro, la gran referencia en ataque del equipo, una especie de killer del área… de 112 kilos de peso. Parte de la responsabilidad de su estado físico actual recae en el negocio que regenta, una hamburguesería en la que el plato estrella es el hipercalórico ‘burrichinchi’; la otra parte corresponde, según el delantero, al arte culinario de Enma, su pareja, amante del buen comer. El objetivo de ‘Chinchi’ es tratar de recuperar los 80 kilos con los que fichó por el equipo, lo que está generando cierta tensión en su relación sentimental.

ALBERTO, ‘LITTLE CHICKEN’, Y SUS PADRES

Alberto, con el dorsal 11, es conocido como ‘Little Chicken’ y junto a sus padres, Chari y Alberto, regentan el bar de la plaza del pueblo, punto de reunión de los jugadores para partir al campo de fútbol los días de partido. ‘Little Chicken’ vive, a juicio de su madre, demasiado volcado en el fútbol, lo que le lleva a descuidar sus tareas en el bar y en casa, algo inadmisible para Chari. Las diferencias han llegado a tal punto que el jugador amenaza con abandonar el hogar familiar, situación que intenta apaciguar su padre, casi siempre a bordo de su patinete eléctrico.

‘EL OREJAS’, ALMA DEL EQUIPO, Y SU MADRE, ARACELI

Con el 6 a la espalda, Juanjo, conocido como ‘El Orejas’, es el ‘chico para todo’ del Maribáñez. Su casi infinita entrega al club le lleva a servir botellines en el bar del campo, controlar el acceso a los partidos, pintar las líneas del terreno de juego, lavar las camisetas de sus compañeros e, incluso, si es necesario recoger al árbitro en la parada del autobús. En ocasiones, cuenta con la ayuda de su madre, Araceli, que cose los escudos en las camisetas, zurce las medias rotas y complementa con orgullo la alimentación de los jugadores enviando tuppers con comida en los días de partido. Además, ambos comparten el vacío que ha dejado Sergio, hermano del alma de Juanjo, que ha decidido irse a vivir a Ibiza.

‘WILL’, EL ‘SOLTERO SUPLENTE’, Y SU PROMETIDA, SANDRA

‘Will’, con el 1 a la espalda, es el portero suplente del Atlético Maribáñez y no destaca precisamente por su agilidad y reflejos bajo palos. Para Sandra, su prometida, es el mejor novio del mundo. Con planes de boda ya en marcha, su pareja ha tenido que recurrir a la ayuda de su amiga María como wedding planner ante la discutible implicación de ‘Will’, volcado en mejorar en los entrenamientos para tratar de hacerse con una oportunidad como titular defendiendo la portería del equipo.

EL ‘MÍSTER’ DEL EQUIPO Y SU MUJER, CHELO

La vida de Juan, entrenador del Atlético Maribáñez, gira alrededor del balón. Capaz de ver hasta seis partidos al día, la mayoría de ellos de categorías inferiores y de forma presencial, su día a día contrasta con el de su mujer, Chelo, que sueña con que su marido se reserve para compartir originales o románticos planes y que esto les lleve a reavivar la llama del amor. Él está de acuerdo, siempre y cuando estos planes no entren en conflicto con el día a día del equipo.

‘CALCETINES’, LA MASCOTA DEL EQUIPO

La mascota del equipo es un adorable burro entre cuyas ‘aficiones’ se encuentra ‘degustar’ los escasos brotes de hierba que crecen en las esquinas del campo de fútbol e irrumpir en medio de un partido a satisfacer alguna de sus necesidades fisiológicas. Siempre fiel a los colores del equipo, cuando juega el Maribáñez permanece junto al banquillo, aportando su granito de arena en forma de rebuznos.

Riki Rivera, ganador de un Goya a la Mejor Canción Original por ‘El Niño’, al frente de la canción oficial del programa

Riki Rivera, Goya 2015 a la Mejor Canción Original por el tema ‘Niño sin miedo’ de la película ‘El Niño’ (Daniel Monzón), ha compuesto e interpretado junto a Violetta Arriaza y de la mano de la Dirección Comercial Editorial de Mediaset España ‘Hoy es el día’, la canción oficial de ‘Maribáñez. El peor equipo del mundo’.

Respecto a las claves que han llevado a Rivera y Arriaza a esta composición, aseguran que :