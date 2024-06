«Cibeles de Cine» regresa a las noches madrileñas

Cibeles de Cine, uno de los cines de verano más emblemáticos de Madrid, celebrará su novena edición del 27 de junio al 12 de septiembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte. En su edición de 2023, atrajo a más de 33.000 espectadores.

Durante 11 semanas, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluye más de 75 películas, desde grandes clásicos y títulos de culto hasta cine familiar, independiente y de autor, además de los últimos éxitos de la temporada.

Este evento cinematográfico, esencial para las noches de verano en Madrid, está organizado por CentroCentro y producido por mk2 y su agencia de eventos, mk2 Sunset Cinema. El cartel de esta edición rinde homenaje al 70º aniversario de «La ley del silencio» (1954), dirigida por Elia Kazan y ganadora de ocho premios Oscar. Esta película será la primera proyección de cine clásico del verano el domingo 30 de junio, coincidiendo con el centenario del nacimiento de sus protagonistas, Marlon Brando y Eva Marie Saint.

La programación de esta novena edición incluye desde grandes éxitos de la temporada como «El especialista«, «Back to Black«, «Fly me to the moon«, «Civil war» y «Furiosa: de la saga Mad Max», hasta cine independiente y de autor como «Vidas pasadas», «Priscilla», «Sangre en los labios», «El clan de hierro», «Bikeriders», «Anatomía de una caída», «La zona de interés», «Siempre nos quedará mañana» y «El mal no existe». También habrá títulos nacionales como «Segundo Premio», «Nina» y «Robot Dreams», con la presencia de sus equipos técnicos y artísticos. Los sábados estarán dedicados al cine familiar, con películas como «Wonka», «Los Goonies», «Del revés 2» y «La princesa prometida».

Para celebrar el 25º aniversario del canal de televisión Turner Classic Movies (TCM), se proyectará un ciclo especial con películas esenciales de la historia del cine, entre ellas «Al final de la escapada», «Cinema Paradiso», «Apocalypse Now», «Charada» y «Reservoir Dogs».

Regresan también los eventos Cinetronik, que combinan cine mudo con música electrónica en directo. Este año se proyectarán «El hombre de la cámara» (1929), musicalizado por el artista Huma, y «El gabinete del Doctor Caligari» (1920), con música de la artista Caliza.

Además de «La ley del silencio», otras películas celebrarán su aniversario en Cibeles de Cine, como «Sucedió una noche» (90º aniversario), «La diligencia» (85º aniversario) y «El tercer hombre» (75º aniversario).

Por primera vez, la exposición artística aérea que acompaña la programación será fotográfica. Consistirá en 24 retratos en formato gigante de artistas reconocidos, realizados por Jorge Fuembuena, un destacado fotógrafo español vinculado al cine. Fuembuena tiene una amplia trayectoria en rodajes y como fotógrafo oficial de festivales de cine como San Sebastián y Málaga.

La programación y venta de entradas de las primeras semanas ya están disponibles en cibelesdecine.com. La programación de agosto y septiembre se anunciará próximamente.

Información de interés

Cibeles de Cine abrirá del 27 de junio al 12 de septiembre, con horario de lunes a domingo a partir de las 20:00 horas y proyecciones a las 22:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de la zona de bar y restauración desde las 20:00 horas. El 6 de julio el espacio permanecerá cerrado.

El patio de butacas cuenta con 650 sillas con cojines, imagen en alta definición y sonido a través de auriculares inalámbricos. Las entradas generales cuestan 6 euros en taquilla y 7 euros online. También hay entradas combinadas con packs de bebidas y cena desde 12 euros. Más información en cibelesdecine.com.

mk2, fundada en París en los años 70 por Marin Karmitz y ahora dirigida por sus hijos Nathanaël y Elisha Karmitz, gestiona 11 cines en España, siendo el quinto circuito en asistencia de espectadores. Su lema «Otra idea de cine» refleja la diversidad de programación y eventos en sus salas. mk2 Sunset Cinema es su agencia de eventos especiales, responsable de Cibeles de Cine y Gran Vía es Cine.