Esperanza Aguirre se harta de Sánchez y descubre su sucio plan con Ceuta: “¡Le importa un bledo!”

La crisis migratoria que vive Ceuta sigue centrando la atención mediática, y los detalles de lo que ocurre en la ciudad autónoma ya son conocidos por quienes siguen la actualidad.

Este 18 de agosto de 2026, en el matinal ‘Vamos a ver’ de Telecinco, el presentador Jano Mecha informó sobre un brote de sarna que ya alcanza a una veintena de militares. Según explicó, el contagio se habría producido al desmontar asentamientos irregulares sin las debidas protecciones, por lo que los afectados permanecen aislados.

Tras dar la noticia, dio paso a Esperanza Aguirre para conocer su valoración. La tertuliana no dudó en señalar la escasez de medios que padecen las fuerzas de seguridad. Mencionó incluso el testimonio de una portavoz de la Policía Nacional, que había regresado a su domicilio cubierta de picaduras de chinches.

A partir de ahí, Aguirre acusó de forma directa al Gobierno: sostuvo que a la actual administración le importa un bledo tanto la ciudad como sus habitantes. Según la colaboradora, el plan del Ejecutivo consistiría en alargar la situación el máximo tiempo posible. El motivo, argumentó, sería transferir la responsabilidad al PP y a Vox, a quienes se les reprocha no aceptar a los menores no acompañados.

Aguirre aseguró que al Gobierno le resulta indiferente que muchos ceutíes se hayan visto forzados a abandonar su hogar. En su opinión, la estrategia pasa por mantener el conflicto activo para que cada problema se solape con el siguiente y así desviar la atención.

La expolítica recordó que esta misma idea ya se había planteado días atrás en el plató y se mostró completamente de acuerdo. Añadió que presentar a los populares como intolerantes por no recibir a esos menores es una maniobra política, cuando —según ella— lo coherente sería devolver a esos jóvenes con sus familias, dado que las condiciones en los centros temporales resultan insostenibles.

Con estas palabras, Esperanza Aguirre no solo criticó la gestión sanitaria y de seguridad en Ceuta, sino que atribuyó al Gobierno de Sánchez un cálculo político deliberado detrás de la crisis.