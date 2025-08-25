Pronóstico del Tiempo: España se moja con tormentas intensas este lunes 25 de agosto de 2025

Si pensabas que agosto en España solo traía calor y cielos despejados, hoy la atmósfera ha decidido sorprendernos.

Este lunes 25 de agosto de 2025 se presenta como una jornada de cambios bruscos, protagonizada por la llegada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que promete dejar su huella con tormentas, lluvias intensas y algún que otro granizo en diversas regiones del país.

Y sí, el calor sigue sin darnos tregua: en Madrid el termómetro alcanzará los 32 grados, aunque no está claro si serán sudores por la temperatura o por mirar el cielo con cierta inquietud.

Como redactor especializado en meteorología, lo primero que me llama la atención es el contraste térmico y la inestabilidad que nos regala este lunes.

Por eso, si tienes planes al aire libre, mejor lleva paraguas y abanico: hoy toca combinar precaución y optimismo.

Panorama nacional: tormentas a la vista y calor persistente

La protagonista absoluta del día es la DANA, ese fenómeno atmosférico capaz de convertir una tarde tranquila en un festival de chubascos y rayos. Según los modelos más recientes, las lluvias más fuertes afectarán a regiones como Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares. En estas zonas no se descartan acumulados de más de 50 l/m² —y puntualmente incluso de 100 l/m²— asociados a las células tormentosas más activas. Si vives por allí, evita zonas inundables y mantente atento a los avisos oficiales.

En el norte —especialmente el Cantábrico oriental, Navarra y Pirineos— podrían darse episodios convectivos organizados capaces de dejar lluvias muy intensas en poco tiempo. No descartes algún fenómeno adverso como granizo grande o ráfagas de viento fuertes.

Por el centro peninsular, incluida Madrid, también veremos chubascos irregulares, aunque en principio no tan potentes como en el noreste. El sur y suroeste peninsular estarán más tranquilos, aunque nunca digas nunca cuando hablamos del tiempo en agosto.

¿Y el calor? Agosto sigue fiel a su leyenda

En cuanto a temperaturas, los modelos confirman lo que ya sospechábamos: agosto será más cálido de lo normal en casi toda España, con especial intensidad en el oeste, centro y norte del país. De hecho, hoy el calor aprieta con máximas cercanas a los 32-34ºC en muchas ciudades del interior y sur peninsular. La excepción serán algunas zonas del este (valle del Ebro e islas Canarias), donde los valores pueden ser algo más suaves.

En resumen: calor veraniego clásico y lluvias inesperadas. El combo meteorológico ideal para poner a prueba tu capacidad para elegir ropa cada mañana.

Desglose regional: cómo afectará la DANA según las últimas previsiones

Galicia : Lluvias intensas desde primeras horas del día, extendiéndose hacia el Cantábrico.

: Lluvias intensas desde primeras horas del día, extendiéndose hacia el Cantábrico. Cantábrico oriental y Pirineos : Tormentas organizadas con riesgo de granizo grande y crecidas súbitas.

: Tormentas organizadas con riesgo de granizo grande y crecidas súbitas. Cataluña, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares : Chubascos localmente muy fuertes; atención a posibles inundaciones puntuales.

: Chubascos localmente muy fuertes; atención a posibles inundaciones puntuales. Madrid y Sistema Central : Chubascos irregulares; calor intenso durante las horas centrales (máximas cerca de los 32ºC).

: Chubascos irregulares; calor intenso durante las horas centrales (máximas cerca de los 32ºC). Sur peninsular (Andalucía, Extremadura) : Menos afectación por las lluvias; ambiente seco y temperaturas muy altas (en torno a los 34ºC).

: Menos afectación por las lluvias; ambiente seco y temperaturas muy altas (en torno a los 34ºC). Islas Canarias: Tranquilidad relativa hoy; las precipitaciones destacables se esperan hacia el fin de semana según modelos recientes.

Horario solar y condiciones ambientales

El sol sale hoy a las 07:35 h y se pone a las 20:59 h. Eso nos deja unas generosas 13 horas de luz diurna para disfrutar… o esquivar chaparrones.

La humedad relativa será baja en buena parte del interior (entre 16% y 30%), pero subirá puntualmente allí donde descarguen tormentas. El viento soplará flojo a moderado, con ráfagas que pueden superar los 30 km/h en zonas afectadas por las tormentas —especialmente en Aragón y norte peninsular.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Fecha Estado general Temperatura máxima Probabilidad lluvia Fenómenos destacados Lunes 25/8 Tormentas dispersas Madrid: 32ºC Alta (norte/noreste) DANA, granizo puntual Martes 26/8 Intervalos nubosos Madrid: 31ºC Media-baja Remite inestabilidad Miércoles 27/8 Soleado Madrid: 33ºC Baja Subida térmica Jueves 28/8 Soleado Madrid: 34ºC Muy baja Ambiente estable

(Datos orientativos según tendencias actuales; consulta fuentes oficiales para actualizaciones)

Consejos prácticos para sobrevivir al tiempo cambiante

Lleva paraguas si te mueves por el norte o noreste; puede que lo necesites más que las gafas de sol.

Evita zonas inundables si vives en áreas propensas a tormentas. No subestimes la capacidad del agua para sorprenderte.

En ciudades como Madrid , mantén hidratación constante —el calor sigue siendo protagonista.

, mantén hidratación constante —el calor sigue siendo protagonista. No te fíes del cielo azul matinal: las DANAS tienen fama de cambiarlo todo en cuestión de minutos.

¿Por qué tanta variabilidad? Claves meteorológicas del episodio

El responsable principal es esa famosa DANA, que desestabiliza la atmósfera al introducir aire frío en altura sobre una superficie muy cálida. Esto genera fuertes contrastes térmicos capaces de detonar tormentas severas, especialmente cuando se combina con humedad acumulada por días previos calurosos.

Agosto suele ser un mes seco en buena parte de España, pero cuando llega una DANA, conviene estar atentos porque puede dejar lluvias torrenciales incluso allí donde menos lo esperamos. Así que si hoy te parece que “el tiempo está loco”, tranquilo: simplemente está siendo agosto… pero versión meteorológica avanzada.

Resumiendo…

Hoy toca estar pendientes tanto del cielo como del móvil —por si salta alguna alerta— mientras el verano español demuestra que aún guarda sorpresas bajo la manga. Y recuerda: si hay tormenta fuerte cerca, mejor ver el espectáculo desde casa… ¡y deja que sean otros quienes cuenten cómo les pilló la lluvia!

