Pronóstico del Tiempo: sábado 18 de octubre de 2025

¿Preparados para un sábado de otoño en España que se siente más como un día de primavera?

Hoy, 18 de octubre de 2025, el clima nos juega una carta sorpresa: cielos mayormente despejados, aunque con nubosidad baja en algunas zonas del norte y este.

Además, los chubascos se asoman en el este peninsular y las Islas Canarias. En Madrid, el termómetro alcanzará los 25 grados, una temperatura que, seamos sinceros, invita más a disfrutar de una terraza que a sacar el paraguas.

Así que, para resumir, el pronóstico del tiempo para hoy en España nos presenta una imagen de estabilidad general, salvo en aquellos lugares donde la atmósfera parece querer recordarnos que estamos en otoño.

Y atención, porque la semana promete traer novedades: se prevé un descenso de las temperaturas y más inestabilidad en el horizonte.

Panorama general: estabilidad salpicada de inestabilidad local

Cielos poco nubosos dominarán la mayor parte de la península y Baleares , aunque habrá nubosidad baja matinal en las áreas mediterráneas, el Cantábrico, el norte de Galicia , la cuenca del Ebro e interiores del sureste y nordeste.

dominarán la mayor parte de la península y , aunque habrá nubosidad baja matinal en las áreas mediterráneas, el Cantábrico, el norte de , la cuenca del e interiores del sureste y nordeste. Se esperan chubascos en los litorales de Cataluña al principio del día, localmente intensos pero con tendencia a despejarse conforme avanza la jornada. También son posibles en Mallorca , interiores del este peninsular y zonas montañosas del centro y sur, aunque su probabilidad será menor en las sierras de Andalucía e islas Pitiusas.

al principio del día, localmente intensos pero con tendencia a despejarse conforme avanza la jornada. También son posibles en , interiores del este peninsular y zonas montañosas del centro y sur, aunque su probabilidad será menor en las sierras de e islas Pitiusas. En Canarias , un frente dejará cielos cubiertos y precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes, especialmente en las islas occidentales, aunque también habrá probabilidades en las orientales.

, un frente dejará cielos cubiertos y precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes, especialmente en las islas occidentales, aunque también habrá probabilidades en las orientales. Habrá nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y este peninsulares, siendo especialmente densas en el interior norte de Lugo y brumas costeras en las rías gallegas.

Temperaturas: ambiente propio de septiembre

Las temperaturas máximas se mantendrán estables en general e incluso algo por encima de lo habitual para esta época del año, salvo en el Cantábrico , donde experimentarán un ligero aumento.

se mantendrán estables en general e incluso algo por encima de lo habitual para esta época del año, salvo en el , donde experimentarán un ligero aumento. Las mínimas descenderán en la mitad sur, los Pirineos y parte de Galicia y Asturias , mientras que subirán en Canarias y la zona media del Ebro .

descenderán en la mitad sur, los y parte de y , mientras que subirán en y la zona media del . Es posible que haya heladas débiles en las cumbres pirenaicas; sin embargo, no hay motivo para preocuparse por ello.

En Madrid , se espera una máxima de 25°C y una mínima de 11°C; habrá nubes dispersas sin riesgo de lluvia.

, se espera una máxima de y una mínima de 11°C; habrá nubes dispersas sin riesgo de lluvia. En Zaragoza , máxima de 23°C y mínima de 13°C; tiempo seco y agradable.

, máxima de 23°C y mínima de 13°C; tiempo seco y agradable. En Málaga, máxima de 25°C y mínima de 18°C; ambiente cálido típico de octubre.

Viento y otros fenómenos

Se registrarán vientos moderados procedentes del este en los litorales cantábricos, el Alborán , así como intervalos fuertes en el Estrecho .

, así como intervalos fuertes en el . En el resto del país habrá vientos suaves; la componente oeste predominante afectará a la vertiente atlántica norte y a las islas occidentales canarias, mientras que el resto verá vientos del este y sur.

Prestar atención a posibles polvos en suspensión sobre áreas mediterráneas.

Pronóstico para los próximos 4 días

Para quienes disfrutan planificando su semana (o simplemente decidiendo qué ponerse), aquí les dejamos una tabla resumen con el pronóstico para Madrid, representativo de la estabilidad general esperada a lo largo de gran parte de la península:

Día Estado del cielo Temp. Máxima Temp. Mínima Precipitación Viento Sábado 18 Nubes dispersas 25°C 11°C 0% Suave Suroeste Domingo 19 Cubierto, posible lluvia 23°C 13°C 20% Flojo Suroeste Lunes 20 Parcialmente nuboso 22°C 12°C 10% Suave Oeste Martes 21 Intervalos nubosos 20°C 10°C 10% Suave Noroeste

Fuente: Tutiempo.net, AEMET y Meteovigo

¿Qué esperar el resto del otoño?

La AEMET anticipa un otoño 2025 con altas probabilidades (hasta un 70%) de temperaturas superiores a la media en el norte, este y las Baleares; mientras que en otras regiones peninsulares el calor otoñal podría continuar al menos unos días más. Respecto a las lluvias, se prevé un otoño algo más seco sobre todo en el oeste peninsular y las islas canarias. Sin embargo, será una situación variable especialmente si las masas frías del norte deciden cruzar los Pirineos.

Recomendaciones para el día

Aprovecha el buen tiempo que predominará casi por todo el país; no olvides llevar una chaqueta ligera para la mañana o la noche.

Si te encuentras por el este peninsular o en las Islas Canarias, ten tu paraguas listo: esa inestabilidad podría sorprenderte.

Y si viajas al norte, ten cuidado con las nieblas y brumas que pueden complicar la visibilidad al volante.

Conclusión informal

En resumen, hoy el tiempo está favorable por toda España, perfecto para salir a pasear o incluso tomar un poco el sol. Pero no olvides mirar al cielo si te mueves por el este o por las islas: siempre hay lugar para sorpresas otoñales. Aprovecha ese calorcito porque según los modelos meteorológicos, parece que lo peor podría estar aún por venir con un descenso significativo de temperaturas junto a más lluvias la próxima semana.