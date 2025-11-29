Pronóstico del Tiempo: sábado 29 de noviembre de 2025

Este sábado 29 de noviembre de 2025 trae una buena noticia para muchos españoles: la estabilidad atmosférica se mantiene en gran parte del país.

Tras varios días de inestabilidad climática, hoy es el momento ideal para disfrutar de un tiempo bastante apacible, aunque con algunos matices a considerar según la región.

Las temperaturas continúan su ascenso, consolidando una tendencia que define este final de otoño 2025: más cálido de lo habitual y, en general, bastante seco.

La masa de aire que hoy se asienta sobre la Península Ibérica y las Baleares favorece unas condiciones relativamente estables, con predominio de cielos parcialmente nubosos en muchas regiones.

No se prevén precipitaciones significativas, lo que significa que podemos dejar el paraguas en casa en la mayoría de los casos. Sin embargo, durante las primeras horas del día, especialmente en áreas como la Llanada Alavesa y otras partes del norte peninsular, la niebla matinal puede ser persistente y dificultar la visibilidad. Un aspecto a considerar si tienes que conducir temprano.

Ascenso generalizado de las temperaturas

Las máximas de este sábado seguirán elevándose de manera generalizada respecto a días pasados. En Madrid, se espera que el termómetro llegue a los 11 grados, mientras que en zonas costeras como Barcelona alcanzará los 15 grados. En el País Vasco, las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 y 15 grados según la zona, siendo más cálido en la costa que en el interior. En Ceuta, las máximas rondarán los 18 grados, manteniéndose similares a días anteriores.

Por otro lado, las mínimas serán bastante frías, especialmente durante la madrugada. En Madrid, se anticipan mínimas alrededor de 0 grados, lo que podría dar lugar a heladas débiles en algunas áreas montañosas del norte y sureste peninsular, así como en la meseta Norte. En Barcelona, las mínimas estarán cerca de los 4 grados. Este contraste entre máximas y mínimas es característico a finales de noviembre, cuando los días son más suaves pero las noches son realmente frías.

Viento suave y elevada humedad

El viento será mayormente suave y con dirección variable a lo largo del día. En Madrid, se prevén velocidades de 2 km/h durante la madrugada, aumentando a 9 km/h por la tarde desde el suroeste y alcanzando los 11 km/h hacia el anochecer. En el País Vasco, el viento será flojo y sin una dirección predominante, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla matinal en algunos lugares.

La humedad relativa será bastante alta, sobre todo durante las primeras horas del día. En Madrid, se registrará un nivel del 100% durante la madrugada, descendiendo paulatinamente hasta el 66% hacia las 16:00 horas para luego volver a subir al 86% al caer la noche. Esta elevada humedad combinada con las bajas temperaturas nocturnas explica la formación de nieblas matinales que afectarán varias regiones.

Presión atmosférica estable

Los valores de presión atmosférica estarán alrededor de los 1019-1022 hPa, indicando una situación relativamente estable. En Madrid, la presión se mantendrá cerca de 1019 hPa durante la madrugada y ascenderá ligeramente hasta alcanzar los 1022 hPa durante el día. Esta configuración presiona favorece el mantenimiento de condiciones secas y estables para este sábado.

Noviembre: un mes más cálido y seco

Noviembre de 2025 está mostrando ser un mes más cálido y seco de lo habitual en gran parte de España. Las temperaturas medias están por encima de lo normal, especialmente en el levante y Baleares, donde el ambiente es notablemente más cálido para esta época del año. Las precipitaciones han sido escasas, particularmente en el oeste peninsular, abarcando Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía.

Este patrón coincide con una tendencia observada en años recientes: otoños con temperaturas superiores a la media e irregularidad en las lluvias. La persistencia de bloqueos anticiclónicos sobre el Atlántico junto al calentamiento global propicia estos escenarios. Normalmente noviembre es uno de los meses más lluviosos del año; se suelen registrar entre 60 y 90 litros por metro cuadrado en el centro y sur e incluso más de 150 l/m² en el noroeste peninsular. Sin embargo, este año las lluvias serán menos frecuentes o menos intensas.

Cambios previstos para mañana y días siguientes

Aunque hoy disfrutamos de estabilidad meteorológica, se anticipa un cambio a partir del domingo 30 de noviembre. Se prevé la llegada de una masa húmeda atlántica que traerá consigo chubascos débiles junto con una ligera disminución en las temperaturas. En Madrid, para mañana se pronostica cielo cubierto con posibilidad de lluvia y máximas también alcanzando los 11 grados.

La semana que comienza el lunes 1 de diciembre tendrá un carácter inestable; cielos cubiertos y temperaturas irán descendiendo progresivamente. Martes y miércoles podrían traer nuevas precipitaciones mientras que hacia jueves 4 se espera un aumento notable del viento desde el suroeste con velocidades capaces de llegar hasta los 24 km/h junto a probabilidades también aumentadas para lluvia.

Pronóstico para los próximos cuatro días

Día Condiciones Máxima Madrid Mínima Madrid Viento Precipitación Sábado 29 nov Parcialmente nuboso, niebla matinal 11°C 0°C Suave variable 0% Domingo 30 nov Cubierto, chubascos débiles 11°C 4°C Nordeste moderado 20-30% Lunes 1 dic Cubierto 10°C -1°C Nordeste suave 0-10% Martes 2 dic Cubierto 9°C -2°C Variable suave 10-20%

Consejos prácticos para hoy

Para este sábado29de noviembre te sugerimos llevar abrigo si sales temprano; tanto la niebla matinal como las bajas temperaturas pueden resultar incómodas. Si conduces por zonas montañosas o por el norte peninsular ten precaución ante posibles problemas por visibilidad reducida debido a esa niebla persistente. Por otro lado, durante la tarde podrás disfrutar del buen tiempo; condiciones agradables sin lluvia te invitan a pasear o realizar actividades al aire libre. Recuerda que aunque hoy gozamos del buen tiempo estable, mañana habrá cambios; así que aprovecha esta tregua meteorológica mientras perdure.