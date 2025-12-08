Pronóstico del Tiempo en España: lunes estable con matices, 8 de diciembre de 2025

Este lunes 8 de diciembre de 2025 se presenta con un pronóstico del Tiempo en España característico de un puente: mayormente tranquilo en casi todo el territorio, aunque con matices en el noroeste y en las zonas donde la niebla parece empeñada en instalarse.

De acuerdo con los datos proporcionados por AEMET y los principales portales meteorológicos, continuamos bajo una situación anticiclónica que otorga estabilidad a la mayor parte de la Península y Baleares, mientras un frente atlántico toca el noroeste, dejando más nubes y algunas precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica occidental.

En resumen del pronóstico del tiempo para hoy en España:

Ambiente tranquilo en la mayoría de las regiones.

Más nubes y algunas lluvias en el tercio noroeste.

Nieblas matinales que afectarán a gran parte del interior y a Baleares .

. Temperaturas moderadas, con máximas suaves tanto en el Mediterráneo como en el tercio norte.

Nubes, nieblas y calima: el reparto de cielos

La distribución de nubosidad para hoy es bastante clara:

Tercio noroeste peninsular (especialmente Galicia y oeste cantábrico) Cielos nubosos o cubiertos debido al paso del frente atlántico. Se esperan precipitaciones débiles sobre todo en Galicia y el área cantábrica occidental, con posibilidad de que alcancen el oeste del sistema Central.

Galicia Vertiente atlántica interior y mesetas Abundante nubosidad baja durante las primeras horas, junto a nieblas matinales que afectarán a amplias zonas de la vertiente atlántica y depresiones del nordeste. Con el transcurso del día, se espera que estas nubes bajas se disipen, dejando cielos menos cubiertos.

Depresiones del nordeste y Baleares Nubes bajas y nieblas, localmente densas, sobre todo en Mallorca y algunos puntos de la meseta Sur.

Litoral mediterráneo y gran parte del este peninsular Cielos poco nubosos o despejados, aunque puede haber alguna bruma o banco de niebla matinal por dentro.

Canarias En general, cielos poco nubosos, con presencia ligera de calima, que tiende a disminuir.



En redes sociales y avisos se mantiene la alerta especial para el noroeste: rachas fuertes de viento del sur y mar alterada en Galicia y Cantábrico, además de nieblas localmente densas que podrían complicar la visibilidad en el interior.

Temperaturas: contraste entre interior frío y Mediterráneo templado

El pronóstico para este lunes muestra un mapa térmico marcado por contrastes:

Valores generales en España Mínimas: entre 3 ºC y 5 ºC en muchas áreas del interior peninsular, donde se registran heladas débiles especialmente en montañas del centro y nordeste. Máximas: rondando los 18–20 ºC en la costa mediterránea y parte del tercio norte; algo más frescas dentro, donde se sitúan entre los 12–16 ºC según las zonas.

Tendencia térmica Las máximas experimentarán un ligero incremento en el este de la meseta Sur, Baleares , gran parte del tercio norte así como litorales orientales peninsulares. Pocos cambios se anticipan para el resto, donde predominará un ambiente algo más fresco. Las mínimas sufrirán un ligero descenso hasta moderado, con heladas débiles presentes sobre todo en áreas montañosas.

Madrid y grandes ciudades En Madrid , se prevé un día con nubosidad variable; mínimas alrededor de los 4–5 ºC mientras que las máximas estarán cercanas a los 11–12 ºC , según datos recientes proporcionados por AEMET y medios nacionales. En ciudades mediterráneas como Valencia o Murcia , las máximas alcanzarán e incluso superarán los 20 ºC , creando un ambiente agradable acompañado por cielos despejados.



Si tu idea es disfrutar de una terraza al sol mediterráneo, ¡adelante! Pero si estás por la meseta, no olvides tu chaqueta.

Viento y avisos: el noroeste sopla fuerte

El viento también juega su papel dentro del pronóstico para hoy:

Galicia y Cantábrico Viento predominante del sur y suroeste , moderado pero con intervalos fuertes; rachas muy intensas se registrarán especialmente a lo largo de los litorales gallegos y cordillera Cantábrica. Se han activado avisos por viento fuerte así como por fenómenos costeros a lo largo de la fachada atlántica norte.

Resto de la Península y Baleares Viento generalmente flojo; predomina la componente este sobre el suroeste peninsular mientras que la oeste se hace notar más hacia otras áreas. A primera hora habrá intervalos moderados procedentes del suroeste en las Islas Baleares así como litorales sureste; al final del día cambiarán a nordeste.

Canarias Viento suave desde direcciones sur y este; algunas rachas pueden ser algo más intensas en zonas expuestas.



En definitiva: si hoy sientes al viento soplar con fuerza es muy probable que estés disfrutando del clima gallego o cantábrico.

Pronóstico del tiempo por zonas destacadas

A partir de los últimos datos recopilados por AEMET junto a otros medios que reflejan su predicción, así queda organizado el tiempo hoy para algunas áreas clave:

Centro (incluida Madrid ) Nubosidad baja junto a brumas durante las primeras horas; mejoría hacia cielos poco nubosos o cubiertos solo por algunas nubes altas. Temperaturas entre unos mínimos aproximados de unos 4–5 ºC hasta alcanzar unos máximos alrededor de los 11–12 ºC en Madrid.

Madrid Andalucía Cielos poco nubosos o despejados; podrían presentarse nieblas matinales especialmente hacia la vertiente atlántica. Temperaturas agradables sin cambios significativos.

Cataluña Cielo mayoritariamente despejado o poco nuboso; sin embargo habrá presencia de brumas así como bancos densos de niebla por las mañanas especialmente dentro de la provincia de Lleida.

Comunidad Valenciana y Murcia Predominio también aquí de cielos despejados o poco nubosos; alguna posible bruma podría aparecer durante las horas matutinas. Temperaturas variando desde unos mínimos alrededor de los 3 ºC hasta máximas cercanas a los 20–21 ºC cerca del mar.

Castilla y León Durante la primera mitad del día habrá cielos nubosos debido a nubes bajas junto a posibles brumas e incluso bancos densos; posteriormente puede haber tendencia hacia intervalos nubosos. Existen posibilidades reales para algunas precipitaciones débiles dispersas especialmente hacia el extremo occidental.

Aragón y La Rioja Predominio generalizado también aquí para cielos poco nubosos; sin embargo también hay posibilidad para encontrar algún tipo de bruma o bancos matinales densos sobre todo alrededor del sistema Ibérico o valle del Ebro.

Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia Aquí encontramos más nubosidad especialmente marcando presencia significativa Galicia así como parte occidental cantábrica donde habrá además esperadas lluvias débiles acompañadas por vientos moderados provenientes principalmente desde dirección sur-suroeste.

Canarias En general cielo poco nuboso con ligera presencia atmosférica causada por calima elevada; temperaturas bastante estables sin grandes variaciones esperadas durante jornada actual. [3 ]



Tabla de pronóstico del tiempo en España para los próximos cuatro días

Con base en tendencias generales ofrecidas por AEMET junto resúmenes recientes obtenidos nacionalmente podemos resumir lo siguiente sobre panorama corto plazo previsto para España (visión global no específica provincia):[1 ][3 ][6 ][7 ][8 ][18 ]

Día Situación general en España Temperaturas (tendencia) Fenómenos destacados Lunes 8 Estabilidad generalizada; frente débil afectando noroeste; presencia notable nieblas interiores así como también sobre Baleares Máximas suaves presentes especialmente entre tercio norte litoral Mediterráneo ; mínimas ligeramente inferiores Posibles pequeñas lluvias afectando principalmente Galicia Cantábrico occidental ; aviso activo relacionado viento fuerte zona noroeste Martes 9 Estabilidad aún prevalente mayoritariamente aunque encontrando algunas nubes desplazándose hacia zona noroeste además intervalos variados visibles mesetas Cambios ligerísimos esperables encontrándose ambiente fresco interior Persistencia notable nieblas interiores ; alguna precipitación ligera posible localizada principalmente zona noroccidental según modelos Miércoles10 Incremento notable nuboso proveniente Oeste indicando avance potencial nuevos frentes atlánticos Ligeramente descenderán máximas zona oeste pudiendo mantenerse sin cambios significativos restantes zonas Precipitaciones más probables podrían darse mitad occidental destacando específicamente área noroccidental Jueves11 Inestabilidad marcada comenzará afectar zona occidental manteniendo condiciones abiertas Mediterráneo sureste Ambiente ligeramente fresco podría notarse buena parte territorio nacional Lluvias más frecuentes esperadas principalmente occidente noreste ; persistencia nieblas matinales interiores

Esta tabla ofrece resumen pronóstico tiempo estatal basado información tendencias publicadas recientemente tanto AEMET como medios nacionales relevantes ; detalles específicos ciudad pueden variar conviene revisarlos predicciones oficiales diarias .[7 ][8 ][18 ]

En resumen práctico

Si te encuentras visitando región noroeste , paraguas ligero recomendable ante posibles lluvias atención especial vientos .

Si resides interior paciencia necesaria lidiar nieblas temperaturas frescas mañaneras .

Si disfrutas clima cálido mediterráneo , puente despide bastante amable condiciones climáticas .

Para pronóstico extendido días siguientes territorio español , frentes continuarán mirando primero hacia occidente mientras este sureste aparentemente retienen tranquilidad momentánea .[1 ][3 ][7 ]