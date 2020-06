Cristóbal Soria muestra cómo viajan los pasajeros del AVE Madrid-Sevilla: «¡Que alguien pare esto!»

Cristóbal Soria, tertuliano de ‘El Chiringuito’, denunció las condiciones de un viaje en AVE Madrid-Sevilla que acaba de realizar.

En sus redes sociales, el polémico tertuliano criticó que no se ajustaban «ni de lejos» a los protocolos sanitarios mínimos de seguridad. Y terció su llamada de auxilio de esta manera: «¡Que alguien pare esto por favor!»

El tertuliano y exdelegado del Sevilla aseguraba lo siguiente durante el viaje en AVE:

Increíble. Esto es el Ave Madrid-Sevilla. Hacinados todos como si no hubiese pasado absolutamente nada, pero después no dejan que vayan los niños al colegio, las universidades tampoco, el fútbol por supuesto, los cines, los teatros. No entiendo absolutamente nada. A ver si alguien, por favor, nos lo puede explicar. Por dios que no se nos vaya a ir de las manos esto otra vez” exclamó indignado en el vídeo que grabó mientras paseaba por el tren.