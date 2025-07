Rodrygo reitera que se quiere quedar en el Real Madrid

El verano en Chamartín sigue siendo un hervidero de rumores, pero uno destaca sobre el resto: Rodrygo Goes y su futuro inmediato. El atacante brasileño, que ha vivido una temporada marcada por altibajos y la pérdida de protagonismo, mantiene públicamente una postura firme: quiere quedarse en el Real Madrid. Pero la realidad del mercado es tozuda y, a falta de cinco semanas para el cierre del periodo de fichajes, solo hay un pretendiente con posibilidades reales: el Liverpool.

El contexto no puede ser más futbolero ni más propio del ecosistema blanco actual: llegada de estrellas (Mbappé, Endrick), competencia feroz en ataque y una dirección deportiva que, aunque nunca lo admitirá abiertamente, ve en Rodrygo una pieza valiosa tanto en lo deportivo como en lo económico. La ecuación es sencilla pero no barata: si hay salida, será por una cifra no inferior a los 100 millones de euros, aunque podría bajarse a ochenta millones fijos más variables. Y todo ello en medio de las vacaciones del jugador, que sigue recibiendo llamadas tanto del club como de sus agentes para conocer su voluntad real.

La única vía: Anfield Road

No es ningún secreto que el Liverpool busca reforzar su ataque ante la posible salida de Luis Díaz rumbo al Bayern. De hecho, los ingleses ya han rechazado una primera oferta alemana de 67 millones y esperan que la próxima ronde los 80 millones incluyendo bonus. Si el colombiano abandona Anfield —y solo entonces— se activará la operación Rodrygo. No hay plan B ni oferta alternativa sobre la mesa para el brasileño.

El club inglés considera a Rodrygo el recambio ideal: juventud (24 años), experiencia Champions, polivalencia ofensiva y un perfil mediático atractivo para la Premier League. La dirección deportiva ‘red’ ya ha preguntado por las condiciones y está dispuesta a ir a por él si se libera la ficha de Díaz. Eso sí, no piensan superar los 100 millones en ningún caso.

La operación podría incluir un capítulo extra: Ibrahima Konaté, central francés del Liverpool que queda libre en un año y que interesa mucho al Real Madrid para reforzar su zaga. Aunque se trataría de negociaciones independientes, la posible llegada de Rodrygo podría facilitar también la salida anticipada del defensa hacia el Bernabéu.

Rodrygo ante su encrucijada

El propio jugador ha dejado claro en cada conversación —y también públicamente— que su deseo prioritario es seguir vistiendo de blanco. Sin embargo, sabe que con Xabi Alonso al mando las oportunidades pueden ser aún más limitadas que con Ancelotti: los nuevos fichajes relegan a Rodrygo a un papel secundario y la directiva le ha dejado claro que puede elegir su destino si trae una oferta acorde.

Su bajón futbolístico desde enero fue evidente; perdió la titularidad tras ser sustituido en la final de Copa y apenas ha sumado minutos clave en los partidos grandes. Pese a todo, nadie duda de su talento ni de su capacidad para recuperar sensaciones… si le dejan espacio para crecer.

El mercado y el juego del ajedrez

Este verano parece uno de esos clásicos tableros donde cada movimiento depende del anterior. El Real Madrid espera acontecimientos: si Liverpool vende a Díaz, irá con todo por Rodrygo; si no hay venta del colombiano, nada se mueve. Mientras tanto, otros grandes europeos han sondeado tímidamente al jugador (Arsenal, Chelsea), pero sin pasar nunca a la acción concreta.

La posición negociadora blanca es fuerte: Rodrygo tiene contrato largo y un caché deportivo intacto pese al bajón reciente. El mensaje es claro: “si quieres irte, traes la oferta; si te quedas, compites con los mejores”.

Pronóstico veraniego… con cautela

A día de hoy —y esto es fútbol, todo puede cambiar tras una llamada— las apuestas dan como favorito a que Rodrygo seguirá siendo jugador del Real Madrid cuando arranque LaLiga en agosto. Las casas británicas pagan apenas 1.45 por euro apostado a su continuidad blanca frente al 3.00 si acaba recalando en Liverpool.

No obstante, nadie descarta un giro inesperado si el efecto dominó (venta de Luis Díaz) se concreta antes del cierre del mercado. En ese caso, prepárense para una puja rápida y millonaria donde solo hay dos actores principales.

Diez curiosidades sobre Rodrygo Goes

Su nombre completo es Rodrygo Silva de Goes .

. Fue descubierto por Santos FC con solo 10 años.

Se convirtió en el futbolista brasileño más joven en marcar un ‘hat-trick’ en Copa Libertadores.

Llegó al Real Madrid con 18 años tras pagarse 45 millones al Santos.

Marcó un ‘hat-trick’ perfecto (derecha, izquierda y cabeza) en Champions ante el Galatasaray.

Suele llevar una pulsera especial en la muñeca derecha como amuleto.

Ha jugado ya más de 200 partidos oficiales con el Real Madrid.

Es fanático declarado del baloncesto NBA.

Le llaman “Rayito” por su velocidad punta.

Habla portugués e inglés fluido; ahora estudia español avanzado.