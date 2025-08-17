Alcaraz vence 6-4, 6-3 a Zvered y se cita con Sinner en la final de Cincinnati

En una tarde de calor sofocante y emociones encontradas, Carlos Alcaraz volvió a demostrar por qué es uno de los grandes agitadores del tenis mundial.

El español despachó a un Alexander Zverev mermado físicamente por 6-4 y 6-3 y se planta en la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde se medirá este lunes a un viejo conocido y, a estas alturas, casi némesis: Jannik Sinner.

El duelo, que se ha convertido en el gran clásico del circuito actual, promete emociones fuertes y, por qué no, alguna sorpresa de última hora, como suelen regalar ambos cada vez que comparten pista.

A día de hoy, 17 de agosto de 2025, Alcaraz no solo ha igualado el cara a cara ante Zverev (6-6 en duelos directos), sino que suma su octava final de la temporada, séptima consecutiva desde Montecarlo, y buscará su sexto título del año tras coronarse en Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s. El español, segundo en el ranking ATP, llega lanzado a su segunda final en Cincinnati tras la derrota de 2023 frente a Novak Djokovic, y con el objetivo de conquistar su primer título en Ohio y el octavo Masters 1000 de su carrera.

Un partido marcado por el desplome físico de Zverev

El encuentro arrancó con la tensión y el respeto propios de dos titanes. Zverev, que llegaba sin haber cedido un solo set en todo el torneo y había eliminado a Ben Shelton en cuartos, comenzó sólido, pero un parón inesperado de 11 minutos por una emergencia médica en la grada cortó el ritmo y, a la postre, cambió el signo del partido. Tras la reanudación, Alcaraz apretó el acelerador, mostró un servicio demoledor (nueve aces en el primer set) y quebró en el séptimo juego, punto de inflexión que dejó tocado al alemán.

En el segundo set, Zverev evidenció problemas físicos, probablemente acentuados por el calor y la humedad —y, según algunos cronistas, por su condición de diabético—, solicitó atención médica y terminó el partido prácticamente arrastrándose por la pista. Alcaraz, por su parte, mantuvo el temple, gestionó los momentos de incertidumbre y cerró el duelo en apenas una hora y 45 minutos, sumando su victoria número 53 de la temporada.

Al término del encuentro, el murciano no dudó en enviar un mensaje de ánimo a su rival: “Feliz por la final pero triste por Sasha. Le deseo lo mejor”, escribió sobre la cámara, en un gesto que evidencia el respeto y la deportividad entre ambos.

Un clásico moderno: Sinner vs Alcaraz, cuarta final en 2025

El tenis vive una nueva era dorada de rivalidades, y la de Sinner y Alcaraz es, sin duda, la más vibrante del momento. Será la cuarta final entre ambos en este 2025, todas por títulos de relumbrón: Roma, Roland Garros, Wimbledon y ahora Cincinnati. Hasta la fecha, el balance favorece ligeramente al español en esta temporada (2-1), aunque el italiano llega como número uno mundial y vigente campeón del torneo.

Sinner, que celebró su 24 cumpleaños clasificándose para la final tras derrotar sin apuros al francés Terence Atmane, no ha cedido un solo set en el torneo y busca convertirse en el primer hombre desde Federer (2014-15) en encadenar dos títulos consecutivos en Cincinnati. El pulso por la supremacía es total: la final del lunes será el escenario perfecto para medir fuerzas y ajustar cuentas después de la victoria del italiano en Wimbledon.

Las casas de apuestas, con su habitual prudencia, dan una ligera ventaja a Sinner, aunque nadie en su sano juicio se atrevería a descartar un triunfo de Alcaraz, que sigue subiendo su propio listón y parece decidido a reescribir la historia del tenis español… y mundial.

El contexto: temporada, récords y retos para el futuro

Alcaraz afronta su octava final del año con unos números que asustan: 53 victorias y solo seis derrotas en 2025, cinco títulos en el zurrón y la sensación de que todavía no ha tocado techo. La de Cincinnati será su séptima final consecutiva desde Montecarlo, una racha solo al alcance de leyendas. Si logra el título, igualará a Nadal y Djokovic como los únicos capaces de ganar seis títulos en una misma temporada antes de cumplir 23 años.

El reto inmediato para el murciano es doble: conquistar por fin Cincinnati, uno de los pocos Masters 1000 que le falta, y vengar la derrota sufrida ante Sinner en la hierba londinense. Además, ambos llegan afinando la puesta a punto de cara al US Open, donde partirán como máximos favoritos.

En cuanto a Zverev, la derrota supone un nuevo traspié en Cincinnati, donde fue campeón en 2021 pero acumula ya tres semifinales perdidas consecutivas. El alemán, que este año fue finalista en Australia y campeón en Munich, sigue siendo un fijo del top-5 mundial, aunque las dudas sobre su físico vuelven a planear sobre su futuro inmediato.

Curiosidades y datos para sacar pecho en la sobremesa

Alcaraz es el tercer jugador más joven en alcanzar nueve finales de Masters 1000, solo superado por Nadal y Djokovic.

El cara a cara entre Alcaraz y Zverev queda igualado (6-6), con el español remontando un 2-5 en pista dura antes del partido.

Será la cuarta final de Masters 1000 en pista dura entre dos jugadores menores de 25 años desde 2009.

Sinner puede convertirse en el primer jugador desde Federer en lograr dos Cincinnati seguidos.

El lunes será la 14ª vez que Sinner y Alcaraz se enfrenten en el circuito ATP, con el italiano liderando 8-5 el historial general antes de la final.

El último español en ganar Cincinnati fue Rafa Nadal en 2013.

Sinner no ha perdido un solo set en el torneo, mientras que Alcaraz ha dejado por el camino dos mangas, ambas en rondas iniciales.

El partido se jugará en lunes por la reprogramación motivada por las lluvias, un hecho poco habitual en el circuito.

El espectáculo está servido: la rivalidad más candente del tenis actual se cocina a fuego lento en Ohio. Pase lo que pase, el lunes habrá campeón… y titulares para rato.