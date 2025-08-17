Cuándo, dónde y cómo ver en TV el Espanyol-Atlético en la primera jornada de La Liga 2025-26

Se estrena el Chiolo con muchos cambios en el equipo colchonero.

La nueva temporada de LaLiga EA Sports 2025-26 arranca oficialmente la noche de este domingo 17 de agost de 2025, con uno de los duelos más atractivos de la primera jornada.

El RCDE Stadium será el escenario donde el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone estrene su nueva cara ante un Espanyol que busca empezar con buen pie después de una campaña anterior plagada de sufrimiento hasta la última jornada.

El encuentro, programado para las 21:30 horas de este domingo, promete ser una excelente carta de presentación para los aficionados que podrán seguirlo a través de Movistar Plus+ en su canal principal (dial 7), M+ LaLiga TV (dial 54 de Movistar Plus+ o dial 110 de Orange TV), Orange Fútbol 1 (dial 108 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

La cobertura televisiva completa incluye también las opciones de M+ LaLiga TV 2 y M+ LaLiga HDR, garantizando múltiples alternativas para no perderse ni un detalle del debut liguero.

Un Atlético renovado llega a Cornellá

El Atlético de Madrid afronta esta nueva campaña con importantes modificaciones en su plantilla que han generado gran expectación entre la afición rojiblanca. Los cambios efectuados durante el mercado estival han dotado al equipo de Simeone de nuevas alternativas tácticas y mayor profundidad de banquillo, elementos cruciales para competir en múltiples frentes durante una temporada que se antoja exigente. El técnico argentino, que inicia su decimoquinta temporada en el banquillo colchonero, tendrá la oportunidad de probar las nuevas incorporaciones en un escenario siempre complicado como el feudo perico.

La llegada de nuevos futbolistas ha generado una competencia interna que beneficia al conjunto, especialmente en posiciones donde la rotación será fundamental para mantener el rendimiento a lo largo de los diez meses de competición. El Cholo ha demostrado históricamente su capacidad para integrar rápidamente a los nuevos fichajes en su filosofía de juego, basada en la intensidad, el compromiso defensivo y la efectividad en transiciones rápidas.

A día de hoy, 17 de agosto de 2025, el Atlético se presenta como uno de los principales candidatos al título tras las incorporaciones realizadas, aunque deberá demostrar sobre el terreno de juego que los cambios han fortalecido realmente al equipo. La primera prueba será precisamente en Cornellá, donde históricamente los madrileños han tenido resultados dispares y donde el factor campo del Espanyol puede jugar un papel determinante.

El Espanyol busca borrar el mal recuerdo de 2024-25

Por su parte, el conjunto catalán afronta esta nueva temporada con la tranquilidad de haber logrado la permanencia en la última jornada de la campaña anterior, pero también con la presión de demostrar que puede competir con mayor regularidad. La temporada pasada estuvo marcada por la irregularidad y los momentos de sufrimiento que se prolongaron prácticamente hasta el final, con una salvación que llegó tras vencer 2-0 en la última fecha.

El equipo perico ha trabajado durante la pretemporada para corregir los errores que les llevaron a vivir una campaña de apuros constantes. Las derrotas ante rivales directos y la falta de consistencia en el juego fueron elementos determinantes que casi conducen al descenso, experiencia que debe servir como aprendizaje para encarar con mayor solidez esta nueva oportunidad en Primera División.

La presencia de Javi Puado, autor de momentos brillantes la pasada campaña incluido un hat-trick ante el Alavés, será fundamental para las aspiraciones del Espanyol. El delantero catalán representa la esperanza de gol local y su rendimiento puede marcar la diferencia en partidos donde cada punto cobra una importancia vital.

Precedentes que auguran igualdad

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han estado marcados por la igualdad más absoluta. La temporada pasada, los dos duelos se saldaron con empates: 0-0 en el Riyadh Air Metropolitano y 1-1 en el RCDE Stadium. Estos resultados reflejan la competitividad que suele caracterizar estos cruces, donde las diferencias teóricas entre plantillas se diluyen sobre el terreno de juego.

Históricamente, el dominio corresponde al Atlético de Madrid con 83 victorias frente a las 47 del Espanyol y 34 empates en los 164 enfrentamientos disputados en Primera División. Sin embargo, estas estadísticas contrastan con la realidad más reciente, donde el conjunto perico ha demostrado capacidad para competir de tú a tú contra los grandes de LaLiga en su estadio.

El RCDE Stadium se convertirá esta noche en un hervidero donde la afición local buscará empujar a su equipo hacia un inicio de temporada esperanzador. La experiencia de Simeone en estos escenarios será crucial para que el Atlético no se deje llevar por la presión inicial y pueda imponer su juego desde los primeros compases.

Claves tácticas del encuentro

El duelo presentará dos filosofías de juego claramente diferenciadas. El Espanyol necesitará aprovechar su conocimiento del terreno de juego y la intensidad inicial que suele caracterizar los primeros partidos de temporada en casa. La presión alta y la búsqueda de transiciones rápidas pueden ser armas efectivas contra un Atlético que todavía está ajustando las piezas de su nueva estructura.

Por el contrario, el conjunto rojiblanco apostará por su tradicional solidez defensiva y la capacidad para gestionar los momentos del partido. La experiencia de Simeone en grandes citas y su conocimiento enciclopédico del fútbol español le proporcionan ventajas importantes para plantear un encuentro donde la paciencia y la efectividad serán fundamentales.

La puesta a punto física de ambos equipos será otro factor determinante. Mientras el Espanyol intentará aprovechar la posible falta de ritmo competitivo de un Atlético que estrena sistema, los madrileños confiarán en su mayor calidad individual para desequilibrar en momentos puntuales.

Curiosidades del enfrentamiento:

Diego Simeone cumple 15 años como entrenador del Atlético de Madrid, convirtiéndose en el técnico con mayor permanencia en un mismo club de LaLiga

cumple 15 años como entrenador del Atlético de Madrid, convirtiéndose en el técnico con mayor permanencia en un mismo club de LaLiga El RCDE Stadium ha sido escenario de 82 partidos entre ambos equipos, con 34 victorias visitantes, 28 locales y 20 empates

ha sido escenario de 82 partidos entre ambos equipos, con 34 victorias visitantes, 28 locales y 20 empates Javi Puado marcó 8 goles la pasada temporada, siendo el máximo goleador del Espanyol en una campaña de salvación

marcó 8 goles la pasada temporada, siendo el máximo goleador del Espanyol en una campaña de salvación El Atlético de Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 6 debuts ligueros bajo la dirección de Simeone

no ha perdido ninguno de sus últimos 6 debuts ligueros bajo la dirección de Los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos han producido menos de 2.5 goles por partido

El Espanyol lleva 127 años de historia y nunca ha ganado LaLiga, siendo uno de los equipos más antiguos sin título liguero

lleva 127 años de historia y nunca ha ganado LaLiga, siendo uno de los equipos más antiguos sin título liguero Esta será la jornada inaugural número 95 en la historia de LaLiga, competición que arrancó oficialmente en la temporada 1928-29

