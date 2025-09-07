España aniquila a Turquía y acelera su paso al Mundial con una goleada histórica: 6-0

En ocasiones, el fútbol regala noches que se incrustan en la memoria colectiva.

La de este domingo, 7 de septiembre de 2025, en Konya, Turquía, es una de esas para la selección española.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente ha arrasado a una Turquía sin respuestas, firmando un 0-6 que eleva la confianza de La Roja y acerca, casi de forma indecente, el billete para el Mundial de 2026.

La exhibición, con tres goles de Mikel Merino, dos de Pedri y uno de Ferran Torres, desató la euforia y dejó claro que el vigente campeón de Europa no está dispuesto a ceder ni un centímetro en su camino hacia la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Si alguien tenía dudas de la ambición de este grupo, la respuesta fue un recital ofensivo con aroma de Mundial.

Antecedentes: del desencanto a la resurrección

La historia reciente de la selección ha estado marcada por la regeneración tras la decepción de Catar 2022. Luis de la Fuente asumió el cargo tras la marcha de Luis Enrique, y desde entonces ha hilado una serie de éxitos que incluyen la conquista de la UEFA Nations League y la Eurocopa 2024. La RFEF, consciente del momento dorado, ha renovado al técnico riojano hasta 2028, blindando un proyecto que apuesta por el talento joven y la versatilidad táctica.

El contexto no podía ser más propicio: España llegaba a este choque tras golear a Bulgaria en Sofía, y con una plantilla donde nombres como Pedri, Merino, Ferran Torres, Lamine Yamal y Nico Williams encarnan la nueva ola del fútbol español. Si algo ha cambiado en este ciclo es la determinación: la Roja ya no se duerme en los laureles, ni siquiera ante rivales que, a priori, pueden parecer menores.

El partido: una sinfonía de goles y confianza

El duelo arrancó con la selección española desatada. Apenas corría el minuto 6 cuando Pedri inauguró el marcador con un disparo seco desde la frontal. La defensa turca, que por momentos parecía más una comparsa que un muro, fue incapaz de contener el vendaval.

Merino se encargó de dinamitar cualquier atisbo de reacción con un doblete antes del descanso.

se encargó de dinamitar cualquier atisbo de reacción con un doblete antes del descanso. Ferran Torres , que sustituyó al lesionado Nico Williams, no tardó en dejar su sello tras una transición vertiginosa, culminada con la asistencia de un inspirado Lamine Yamal.

, que sustituyó al lesionado Nico Williams, no tardó en dejar su sello tras una transición vertiginosa, culminada con la asistencia de un inspirado Lamine Yamal. El propio Merino , en modo superestrella, firmó su hat-trick en el minuto 57 con un disparo de bandera que dejó boquiabierto hasta al público local.

, en modo superestrella, firmó su hat-trick en el minuto 57 con un disparo de bandera que dejó boquiabierto hasta al público local. Pedri, omnipresente y eléctrico, cerró la cuenta con su segundo tanto en el 62, rubricando uno de sus mejores partidos como internacional.

El marcador pudo ser aún más abultado, pero el portero turco Çakir evitó una humillación mayor. La grada, resignada, aplaudió la superioridad española y el despliegue de un equipo que juega de memoria.

Luis de la Fuente: gestión, carácter y futuro

El seleccionador español no solo se ha ganado la confianza de la federación, sino también la de una afición exigente y, a menudo, ciclotímica. Con un 82% de victorias desde que tomó las riendas, De la Fuente ha consolidado un bloque donde la meritocracia y la polivalencia son ley.

Durante la previa, el técnico no dudó en ensalzar a jugadores como Morata y recalcar la calidad del grupo, subrayando la importancia de mantener los pies en el suelo en ambientes hostiles como el de Konya. La gestión de vestuario y el reparto de minutos, con rotaciones inteligentes y confianza en los jóvenes, está dando resultados palpables.

De cara al futuro, el reto es mantener el nivel y evitar el exceso de confianza. La clasificación para el Mundial parece encarrilada, pero quedan citas clave y la memoria de antiguas debacles obliga al escepticismo. Eso sí, este equipo invita a soñar, y no solo por los resultados, sino por la forma en que los consigue.

Pronóstico y ambiente: ¿quién para a esta España?

Las casas de apuestas, que suelen ser más frías que un consejo de administración, ya sitúan a España entre las favoritas para el Mundial. El equipo lidera su grupo con paso firme y, salvo catástrofe, estará en la cita de 2026 como cabeza de serie.

El ambiente en la expedición es de euforia contenida. La lesión de Nico Williams deja una nota amarga, pero la profundidad de banquillo y la irrupción de jóvenes talentos permiten mirar al futuro con optimismo. Si la salud respeta a los protagonistas, no hay motivos para no pensar en grandes gestas.

Curiosidades y datos sorprendentes

Mikel Merino es el primer centrocampista español en firmar un hat-trick en partido oficial desde que lo hiciera Fernando Hierro en 1994.

es el primer centrocampista español en firmar un hat-trick en partido oficial desde que lo hiciera Fernando Hierro en 1994. Pedri ha participado en 11 goles en sus últimos 10 partidos con la selección.

ha participado en 11 goles en sus últimos 10 partidos con la selección. La última vez que España marcó seis goles fuera de casa en una fase de clasificación fue en 2013, ante Tahití, aunque aquel partido fue en Copa Confederaciones.

Luis de la Fuente ha alcanzado el mejor porcentaje de victorias de la historia de los seleccionadores españoles con más de 15 partidos.

ha alcanzado el mejor porcentaje de victorias de la historia de los seleccionadores españoles con más de 15 partidos. Ferran Torres ha marcado en todas las fases de clasificación mundialistas que ha disputado desde 2020.

ha marcado en todas las fases de clasificación mundialistas que ha disputado desde 2020. El 0-6 es la mayor derrota de Turquía en partido oficial desde 1987.

Según datos de apuestas, España es ahora la tercera favorita para ganar el Mundial 2026, solo por detrás de Brasil y Francia.

En el fútbol, nada está escrito, pero cuando La Roja carbura así, hasta los más escépticos deben admitirlo: a esta España le sobran razones para ilusionarse.