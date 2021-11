Marc Gasol regresa a España: Jugará en el Girona

Marc Gasol ha anunciado su regreso a España.

El jugador español seguirá en activo en el Girona, club del que es presidente y propietario, para intentar ayudar al equipo en la LEB Oro y mejorar la mala situación actual.

«Me he emocionado, estoy muy ilusionado con esto», anunció el pívot de Sant Boi de Llobregat, que lleva tiempo entrenándose con el equipo para ponerse en forma antes de hacer este anuncio oficial en el pabellón de Fontajau.

En este sentido, añadió que su deseo era volver a la ciudad. «Quiero volver a jugar a lo que más me gusta, que es el baloncesto, y hacerlo aquí en Girona, es lo que me atrae ahora mismo», aseguró.

«Me ha movido un sentimiento, un sueño que hace tiempo que tengo. Siempre he tenido un vínculo especial con Girona», aseguró el pívot, quien jugó en Girona antes de dar el salto a la NBA. «Somos un club joven y tenemos ganas de seguir creciendo. Y lo hacemos porque aprieto mucho a la gente de la oficina», aseguró, hablando también como presidente del club, además de ser ahora jugador.

Su objetivo inmediato no es complicado de conseguir, pues es ser «feliz». «Quiero ser feliz cada día, quiero ayudar a los compañeros en la pista y hacerles disfrutar a ellos y a la gente. Quiero hacer disfrutar a Fontajau», reconoció el veterano pívot.

«He vivido todo lo que se pueda vivir como jugador de baloncesto, lo he gozado. A veces me he equivocado, pero siempre he intentado mejorar y no me arrepiento de nada en mi carrera. Ahora tengo ganas de jugar aquí en Girona, en Fontajau, si todo va bien será el día 3 de diciembre», auguró, sobre su posible debut con el Bàsquet Girona.

Marc Gasol, a sus 36 años y sin equipo hasta el momento, optó finalmente por seguir jugando y aparcar la retirada, y hacerlo en su Bàsquet Girona, en la segunda categoría del baloncesto español, en un equipo que actualmente no tiene entrenador y es cuarto por la cola.

Retirado ya de la selección española tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, igual que su hermano Pau, a diferencia del mayor de los hermanos Marc opta por seguir en activo pero en un segundo nivel, lejos del baloncesto de élite que es la NBA.

Pese a que el manager de la sección de baloncesto del FC Barcelona, Juan Carlos Navarro, reconoció que estaban pendientes de si Marc optaba por seguir el camino de su hermano Pau, que regresó al Barça la temporada pasada y cuajó grandes actuaciones antes de retirarse, finalmente Marc Gasol eligió Girona.

En verano, el campeón de la NBA en 2019 con Toronto Raptors perdió su sitio en Los Angeles Lakers con la llegada de Dwight Howard y DeAndre Jordan, entre otros. Marc Gasol, que llegó hace 13 temporadas a la NBA, debía volver a los Memphis Grizzlies, donde empezó, pero optó por no hacerlo.