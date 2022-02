El Barça empata sin corazón y Ferran hace historia

Ferran Torres logró hacer historia para el Fútbol Club Barcelona en la ida de los dieciseisavos de la Europa League. Para empezar, era el primer partido que jugaba el conjunto culé con el nuevo formato de competición desde que se llamara Copa de la UEFA. El futbolista valenciano anotó el primer gol de la historia del Barça en la competición europea. Además, era su primer gol en el Camp Nou, y su segundo tanto en su cuenta particular, siendo el primer gol, y único hasta la fecha, el anotado en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao en los octavos de final de la Copa del Rey.

Pero no fue por lo único con lo que hizo historia el nuevo fichaje del equipo catalán. El gol del equipo blaugrana no llegó hasta el minuto 59, en un penalti que provocó Adama Traoré y que lanzó Ferran Torres desde los once metros, engañando en el disparo a Alex Meret, guardameta del equipo italiano. Y es que parece que al internacional con la selección española le dio suerte su camiseta tras el descanso, ya que se cambió de indumentaria.

El goleador de Xavi salió en la segunda mitad con una camiseta que no portaba ni el escudo del Barcelona ni el logo de la marca Nike, siendo una equipación diferente a la de sus compañeros sobre el terreno de juego. Sin embargo, sí conservó la publicidad de Rakuten. Según avanzó el Diario As, se trata de una elástica defectuosa por un error de impresión en cadena. En los primeros 45 minutos portó la habitual, pero al tener dos por partido, la segunda contenía dicho problema.

A pesar de ser el único futbolista del Barcelona que anotó un gol, y que da esperanzas a los culés para el partido de vuelta donde Nápoles dictará sentencia, se marchó llorando del Camp Nou por fallar cuatro ocasiones manifiestas de gol que hubieran dado la victoria al conjunto catalán, la última en el minuto 92 que se marchó por encima del travesaño con la portería prácticamente vacía.