Joao Félix le da «la puntilla» al Atlético de Madrid

Quién iba a imaginar que tras el brilante y agónico triunfo ante el Inter de Milán, en Champios, «El Pupas» iba a caer goleado ante un Barcelona en estado de gracia, y a domicilio. Y lo que es peor, que un jugador cedido al «enemigo», fuese su vergudo. Léase, Joao Félix. Pero ya todos lo sabemos y asumimos, que el futbol no es una ciencia y todo puede ocurrir.

Este resultado marca el fin de la racha de imbatibilidad en casa de los rojiblancos, que había estado vigente desde enero de 2023.

El encuentro se presentaba como el evento principal de la vigesimonovena jornada de la liga, con el regreso de Joao Félix al Metropolitano como el punto de atención principal. Tanto la afición como el portugués no decepcionaron en cuanto a su desempeño.

João Félix is the first player to score in both games against Atlético Madrid in the same LaLiga season since Leo Messi in 2019/20. 🔥 pic.twitter.com/HeGxcYZ3Sj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2024