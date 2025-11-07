Feijóo implantará una ‘tarifa cero’ y protección total para autónomos con hijos

En un periodo de intensa tensión política y judicial, Alberto Núñez Feijóo ha decidido centrar su atención en los autónomos, un colectivo que es esencial para el tejido productivo español.

En un acto celebrado en Santander, el presidente del Partido Popular ha desvelado un plan integral que incluye medidas específicas para proteger a los autónomos con hijos. Entre las propuestas se encuentra una “tarifa cero” que les permitirá estar exentos de pagar cuotas a la Seguridad Social durante dos años.

Este anuncio viene acompañado de un conjunto de bonificaciones y exenciones pioneras que buscan garantizar la protección en casos de maternidad, paternidad y bajas por enfermedad grave.

Durante el evento, donde estuvo acompañado por la presidenta cántabra María José Sáenz de Buruaga y la alcaldesa de Santander Gema Igual, Feijóo destacó que su meta es “proteger, impulsar y acompañar” a quienes, con esfuerzo diario, mantienen activa la economía real.

“Aunque la política española está atascada por la corrupción, los autónomos no pueden detenerse”, enfatizó el líder popular, aludiendo a la actual situación judicial y a la parálisis institucional.

Las bases del plan: tarifa cero, protección familiar y simplificación fiscal

El Plan de Autónomos del PP se estructura en cuatro grandes líneas:

Menos impuestos y menos burocracia

Facilidades para fomentar el crecimiento empresarial

Mayor protección en maternidad, paternidad y enfermedad

Mayor confianza del Estado hacia el autónomo

Entre las medidas concretas destacan:

Tarifa cero durante dos años para todos los autónomos con hijos, incluyendo aquellos que regresen tras permisos de maternidad o paternidad. Esta exención también se aplicará a nuevos autónomos en general, especialmente si sus ingresos no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Exención total de cuotas tras reincorporación por maternidad o paternidad: dos años sin pagar cotizaciones, lo cual representa un respiro financiero para quienes optan por formar una familia mientras mantienen su actividad económica. Bonificación del 100% de la cotización durante el periodo de lactancia para mujeres autónomas, equiparando sus derechos a los de las trabajadoras asalariadas. Eliminación de cotizaciones por bajas debido a enfermedades graves: los autónomos no deberán pagar cuotas si una enfermedad les impide seguir con su actividad profesional. Bonificaciones al contratar personal: el primer empleado que contrate un autónomo estará exento de cotizaciones durante un año; además, el segundo recibirá una bonificación del 50% durante ese mismo periodo. Facilidades para prolongar la vida laboral: compatibilidad total entre pensión y trabajo autónomo más allá de la edad de jubilación, sin necesidad de contar con empleados a cargo y permitiendo recibir el 100% de la pensión. Exención del IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros al año; además se prevé una reducción drástica en la burocracia: pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos, e incluso a una para los nuevos autónomos.

Tabla resumen de medidas clave

Medida Detalle y duración Beneficiarios Tarifa cero 2 años sin cotizar Autónomos con hijos Exención cuotas maternidad/paternidad 2 años tras reincorporación Autónomos con hijos Bonificación lactancia 100% cotización periodo lactancia Mujeres autónomas Exención cotizaciones enfermedad grave Sin límite durante incapacidad Todos autónomos Bonificación contratación primer empleado 100% durante 1 año Autónomos empleadores Bonificación contratación segundo empleado 50% durante 1 año Autónomos empleadores Exención IVA Facturación < 85.000 €/año Todos autónomos Reducción burocracia De 4 a 2 o 1 declaración anual Todos autónomos Compatibilidad pensión y actividad 100% pensión tras jubilación Autónomos jubilados

Un marco fiscal y laboral más seguro y menos temor hacia Hacienda

Este plan también contempla una reforma del régimen de deducciones para ofrecer mayor seguridad jurídica respecto al uso tanto del hogar como del vehículo propio. El propósito es que los autónomos “no sientan más miedo ante Hacienda que los corruptos”, tal como manifestó Feijóo en su discurso, abogando por una relación basada en la colaboración más que en la desconfianza. Se busca así simplificar trámites, clarificar deducciones y facilitar la vida administrativa a quienes son pilares fundamentales tanto en lo local como en lo nacional.

Se establecen bonificaciones específicas en cotizaciones sociales durante el primer año de actividad así como exenciones para aquellos que contraten su primer empleado.

Además, se prevé reducir las declaraciones fiscales anuales a solo dos para los autónomos consolidados y una para los nuevos.

Impacto social y económico: el rol crucial de los autónomos en la España contemporánea

El mensaje lanzado por el líder del PP es contundente: “No puede ser que en este país tengan más miedo a Hacienda los autónomos que los corruptos”. La propuesta presentada por Feijóo tiene como objetivo devolver confianza y rentabilidad a aquellos que arriesgan su dinero y tiempo creando empleo y riqueza. Los autónomos constituyen alrededor del 16% del PIB nacional y son esenciales para mantener cohesión territorial así como fijar población en barrios y pueblos.

Feijóo recalca que España necesita experimentar un cambio moral e inspirador. “Un país desgastado por la corrupción es un país desmoralizado por su gobierno”, manifestó, subrayando que las medidas presentadas son cruciales para proteger a los trabajadores “honestos y decentes”. El PP propone un modelo donde emprender vuelva a ser rentable; donde la clase media y el esfuerzo individual sean pilares fundamentales del bienestar social.

Un compromiso político ante un escenario institucional tenso

Este anuncio se produce en un momento donde la política española está marcada por procesos judiciales e incertidumbre. Feijóo ha afirmado que si llega a ser presidente del Gobierno “dejará trabajar” a los autónomos, rescatando así a la clase media y devolviendo dignidad al esfuerzo realizado por ellos. La serie de medidas presentadas actúa como anticipo del programa integral del PP; refuerza además el vínculo entre el partido y pequeños empresarios así como profesionales independientes, quienes juegan un rol decisivo tanto en la economía como en la estabilidad social.

En resumen, el plan propuesto por Alberto Núñez Feijóo abre nuevas perspectivas para los autónomos al ofrecerles mayor protección, menos cargas fiscales e incrementar las facilidades necesarias para conciliar vida laboral con familiar. Una apuesta firme hacia aquellos que día tras día continúan comprometidos con crear empleo y riqueza en nuestro país.