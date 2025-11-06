María del Carmen Tejera, Viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid: “Los mayores de 45 años son activo valioso para el mercado laboral”

Durante su intervención en la I Jornada de Talento Senior organizada por Periodista Digital y la Comunidad de Madrid, la Viceconsejera de Economía del gobierno regional madrileño ha destacado que la evolución demográfica nos encamina a una estructura de población donde los porcentajes de personas mayores se van a incrementar notablemente. Para Tejera eso tiene una contrapartida:

“El mercado laboral, donde se está produciendo una expulsión de los mayores de 45 años que desaprovecha el talento senior. El 58% de los parados son personas de más de 45 años y con periodos de larga duración sin trabajo. Este talento senior de personas de más de 45 años es un gran activo valioso por numerosas razones como el liderazgo humanista que representa, por el conocimiento, por la experiencia que tienen las personas mayores de 45 años, por su visión estratégica, por su compromiso, por su conocimiento acumulado o su compromiso y lealtad a las corporaciones. Por tanto, apostando por el talento senior haremos un mercado laboral más justo y humano”.

El Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid en el que se ha enmarcado esta I Jornada dedicada a los profesionales veteranos, es un programa destinado a impulsar la presencia en el mercado laboral de las personas que pasan de los 45 años. Además, dentro de este grupo de edad se presta especial atención a mujeres mayores de 52 años, parados de larga duración y trabajadores con baja cualificación. Para lograr estos objetivos, el gobierno regional madrileño ha desarrollado una batería de 15 medidas en diferentes ámbitos y ha consignado un presupuesto de 135 millones de euros.