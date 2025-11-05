Daniel Lacalle “La experiencia no sólo es conocimiento acumulado. Es la creación de talento”

Durante su intervención en la I Jornada de Talento Senior organizada por Periodista Digital y la Comunidad de Madrid, el economista Daniel Lacalle ha recordado la importancia capital de no desaprovechar el talento adquirido por las personas conforme van ganando años. Tras su ejercicio profesional en varios países, Lacalle ha recordado cómo este aprovechamiento es norma especialmente en países asiáticos, que destacan entre otras cosas por la veneración hacia las personas mayores como fuente de autoridad, experiencia y respeto.

Así, el economista jefe de Tressis, ha recordado que la experiencia “es muy importante siempre. Porque no sólo te ayuda a acumular conocimiento como una grabadora personal, sino también a tener experiencia en cuanto a las reacciones ante eventos complicados o la forma de reaccionar ante las crisis. El 90% de lo que se aprende en el mundo laboral no es la formación reglada ni es la competencia exclusiva de lo que hace uno cada día, sino que son las relaciones entre las personas, la capacidad de formar equipos, que es un gran problema hoy en día. Y todo eso es muy importante valorarlo en el concepto de talento senior, que es tener la capacidad de hacer más y mejores cosas, ser más productivo y eficiente con todo lo que has acumulado de conocimientos a la hora de gestionar entornos de incertidumbre, que son todos”.

Durante la charla que ha mantenido Daniel Lacalle con Eurico Campano, se analizó también la importancia de la experiencia acumulada tras haber vivido situaciones de crisis, algo que para el experto es fundamental porque “quienes han vivido épocas mucho más complicadas tienen una perspectiva de las cosas de la que podemos aprender enormemente”.

El paso de uno de los economistas más influyentes de España por esta Jornada ha servido también para analizar la realidad de la Economía española, donde el Gobierno vende muy bien unos datos macro pero ocultando el maquillaje estadístico que los sustenta.

El Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid en el que se ha enmarcado esta I Jornada dedicada a los profesionales veteranos es un programa destinado a impulsar la presencia en el mercado laboral de las personas que pasan de los 45 años. Además, dentro de este grupo de edad se presta especial atención a mujeres mayores de 52 años, parados de larga duración y trabajadores con baja cualificación. Para lograr estos objetivos, el gobierno regional madrileño ha desarrollado una bateria de 15 medidas en diferentes ámbitos y ha consignado un presupuesto de 135 millones de euros.