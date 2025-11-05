La queja de Javier Algarra: “El periodismo en España vive ‘efebocracia’ ”

Durante la I Jornada de Talento Senior organizada por Periodista Digital y la Comunidad de Madrid, se ha analizado detenidamente la situación de los profesionales veteranos en los medios de comunicación.

Para ello, contamos con la presencia de Javier Algarra, profesional con 45 años de trayectoria en el mundo del periodismo y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas y Escritores Veteranos de España (APEVE). Nuestro invitado ha aportado su valoración con la autoridad que otorga haber dirigido informativos en Televisión Española, Antena 3, Radio Nacional de España y Onda Cero. Además, Algarra ha sido corresponsal en Londres de RNE y director de “El gato al agua” en Intereconomía TV. Actualmente dirige el programa “Hoy es el día” en Onda Madrid. También es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España.

Entre sus trabajos más destacados figura la transmisión de la boda de Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina para TVE en 1997 o la cobertura desde Londres de los funerales por la muerte de Lady Di en ese mismo año. Durante su intervención, nuestro invitado ha recordado que:

“El periodismo en España sufre de efebocracia. Si ustedes se fijan en los grandes informativos de las grandes cadenas británicas o estadounidenses podrán ver que los grandes conductores de los principales programas informativos peinan canas todos. Personas veteranas cuyos conocimientos y sabiduría son valorados porque aportan credibilidad. Sin embargo aquí en España, esa efebocracia hace que optemos por jovencitos y jovencitas cuanto más guapos, mejor, buscando ese atractivo de la juventud en nuestras pantallas. Salvo contadas excepciones como Matías Prats que tiene 74 años y sigue presentando informativos en Antena 3 o Jordi Hurtado presentado el Saber y Ganar. Pero la gran mayoría de presentadores que tenemos en televisión son todo jovencitos y está muy bien que apostemos por los jóvenes talentos pero yo que comencé muy joven a trabajar con 19 años recién cumplidos en 1980 pensaba que era inmortal, un genio, brillantísimo. Y 45 años más tarde me doy cuenta de la gran diferencia de criterio que tengo ahora con el que tenía entonces. Y me daría una gran cantidad de consejos a mí mismo de joven si tuviera la ocasión de hacerlo. Porque lo que se va aprendiendo a lo largo de la vida es todo un grado”.

El Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid en el que se ha enmarcado esta I Jornada dedicada a los profesionales veteranos es un programa destinado a impulsar la presencia en el mercado laboral de las personas que pasan de los 45 años. Además, dentro de este grupo de edad se presta especial atención a mujeres mayores de 52 años, parados de larga duración y trabajadores con baja cualificación. Para lograr estos objetivos, el gobierno regional madrileño ha desarrollado una bateria de 15 medidas en diferentes ámbitos y ha consignado un presupuesto de 135 millones de euros.