VOX sacaría 74 escaños ¡PP y PSOE empatarían!

¿A quién le están beneficiando los escándalos del Gobierno Sánchez?

Lo que parece evidente, según el último sondeo, el de Opina 360, la empresa de Iván Redondo, exgurú de Pedro Sánchez, es que el PP no solo no aprovecha la ola a favor, sino que va en claro retroceso en relación a las elecciones del 23 de julio de 2025 cuando sacó 137 escaños.

Ahora se quedaría en 118, con un empate técnico con el PSOE. Quien sí saca tajada es VOX que pasaría de 33 diputados actuales a 74 parlamentarios.

