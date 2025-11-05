'LA BURBUJA'

VOX sacaría 74 escaños ¡PP y PSOE empatarían!

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Girauta en el Parlamento Europeo.

Tremendo discurso de Girauta (VOX) en apoyo de Alfonso Rojo en el Parlamento Europeo: "¡En España hay una cacería!"

Feijóo y Mazón cierran la crisis en Valencia: dimisión acordada y lucha por la sucesión en la Generalitat

Feijóo y Mazón cierran la crisis en Valencia: dimisión acordada y lucha por la sucesión en la Generalitat

¿A quién le están beneficiando los escándalos del Gobierno Sánchez?

Lo que parece evidente, según el último sondeo, el de Opina 360, la empresa de Iván Redondo, exgurú de Pedro Sánchez, es que el PP no solo no aprovecha la ola a favor, sino que va en claro retroceso en relación a las elecciones del 23 de julio de 2025 cuando sacó 137 escaños.

Ahora se quedaría en 118, con un empate técnico con el PSOE. Quien sí saca tajada es VOX que pasaría de 33 diputados actuales a 74 parlamentarios.

Sobre este y otros asuntos hablarán este 5 de noviembre la locutora Alicia Bódalo; Paco Porras, estrella televisiva y el periodista Juan Velarde en el programa ‘La Burbuja’, espacio dirigido y presentado por Josué Cárdenas en Periodista Digital.

