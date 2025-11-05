Eurostat lo confirma: España lidera el aumento del gasto en Europa

Los últimos datos de Eurostat muestran que España ha incrementado su gasto público un 6,1 % en el primer semestre de 2025, muy por encima del 4,5 % de la media de la Unión Europea y del 2,3 % de Francia.

En solo seis meses, el gasto público español ha crecido en más de 20.900 millones de euros, un ritmo superior al de las principales economías del euro. Mientras Francia, Italia o Alemania mantienen un control más estricto del gasto, España sigue disparando su presupuesto incluso en un contexto de desaceleración económica y con una deuda que ya supera el 103 % del PIB.

En este vídeo analizamos: Cómo se compara el aumento del gasto español con el de nuestros socios europeos. Qué implicaciones tiene para el déficit y la deuda pública. Y si este crecimiento del gasto está generando realmente más bienestar o simplemente más desequilibrio fiscal. Los datos no engañan: España ya gasta más que Francia en proporción a su economía y se aleja del rigor presupuestario que la UE intenta recuperar tras los años de expansión fiscal.