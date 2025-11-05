  • ESP
'SON LAS 8 Y NO HE COMIDO'

Sánchez convocará elecciones si Vox llega a 80 escaños en las encuestas

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Álvaro García Ortiz.

¡Vaya pifia! La SER fabula con un aplauso cerrado al fiscal general del Estado tras salir del Supremo y horas después tiene que rectificar

La cosa está que arde.

Y nunca mejor dicho.

Al Gobierno Sánchez le ha durado el efecto placebo de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana menos que dos piedras de hielo en un whisky on the rocks.

Entre el arranque del juicio a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, el PSOE y La Moncloa no encuentran la calma.

Como aquella famosa película, lo cierto es que ‘No hay paz para los malvados’ en ‘Sanchilandia’.

Y todo lo que aún está por llegar.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 5 de noviembre en el programa ‘Son las 8 y no he comido‘, espacio dirigido y presentado por Josué Cárdenas en Periodista Digital.

