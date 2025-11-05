  • ESP
LA EMISORA DE PRISA SE LANZÓ EN PLANCHA A ARROPAR A ÁLVARO GARCÍA ORTIZ

¡Vaya pifia! La SER fabula con un aplauso cerrado al fiscal general del Estado tras salir del Supremo y horas después tiene que rectificar

Mofas en redes sociales: "Tres fuentes de la fiscalía confirman a la SER que los aplaudidores llevaban tres capas de calzoncillos y el cuerpo rasurado"

Álvaro García Ortiz.
Álvaro García Ortiz.
¿Prisas o burda manipulación?

La Cadena SER, uno de los arietes mediáticos de la Brunete Pedrete, se lanzó a la piscina a anunciar a toda la audiencia que a Álvaro García Ortiz se le había dado una cerrada ovación tras la primera jornada del juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el mensaje de la emisora del Grupo PRISA tuvo que ser rectificado horas después porque en realidad el aplauso no se produjo tras ese primer día en el que tuvo que comparecer en el Alto Tribunal.

Resulta que la ovación a la que hacía referencia la Cadena SER fue en la propia sede de la Fiscalía General del Estado y antes de salir hacia el Tribunal Supremo:

La cuestión, aunque pudiera parecer baladí, no lo era.

Porque el tuit de rectificación de la radio progresista tenía muchísimas menos visualizaciones que el primer post que, por cierto, no se borró de las redes:

