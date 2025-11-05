¡Vaya pifia! La SER fabula con un aplauso cerrado al fiscal general del Estado tras salir del Supremo y horas después tiene que rectificar

¿Prisas o burda manipulación?

La Cadena SER, uno de los arietes mediáticos de la Brunete Pedrete, se lanzó a la piscina a anunciar a toda la audiencia que a Álvaro García Ortiz se le había dado una cerrada ovación tras la primera jornada del juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo.

🎥 Primera jornada del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: Álvaro García Ortiz sale entre aplausos tras comparecer ante el Supremohttps://t.co/FsraUsPqNR pic.twitter.com/19fslxuXDo — Cadena SER (@La_SER) November 3, 2025

Sin embargo, el mensaje de la emisora del Grupo PRISA tuvo que ser rectificado horas después porque en realidad el aplauso no se produjo tras ese primer día en el que tuvo que comparecer en el Alto Tribunal.

Resulta que la ovación a la que hacía referencia la Cadena SER fue en la propia sede de la Fiscalía General del Estado y antes de salir hacia el Tribunal Supremo:

Corrección | Los aplausos han tenido lugar en la fiscalía general antes de comparecer en el Supremo — Cadena SER (@La_SER) November 3, 2025

La cuestión, aunque pudiera parecer baladí, no lo era.

Porque el tuit de rectificación de la radio progresista tenía muchísimas menos visualizaciones que el primer post que, por cierto, no se borró de las redes:

TARDE. Ahora no os lee nadie, y lo sabéis. https://t.co/AQ7b8uySxx — Cris Bravo Bosch (@Cristi_latin) November 4, 2025

Entonces,deberíais borrar el anterior .

Por aquello de la desinformación y la honestidad. BULO👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/t35U0RkDcQ — CambioLeyElectoralYa #StayWithUkraine💛💙 (@laiguanaluz) November 3, 2025

Vamos, que la gente que le aplaude está simplemente haciéndole la pelota al jefe, jajajaja… Como el aplauso que le dieron a Rubiales en la Federación cuando dijo reiteradamente que no iba a dimitir… Eso es noticia para este periódico!!! De verdad??? — Oscar Mena (@mentat_mena) November 3, 2025