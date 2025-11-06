Una semana, una pifia: el último desliz de Yolanda Díaz va en contra del Ministerio de Industria

Si no la sufriéramos, daría risa.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ceja en su empeño de ser el hazmerreír de la política española.

Cada vez que interviene o mantiene careos en el Congreso o en el Senado, deja un episodio viral. Para mal.

La última pifia de la también ministra de Trabajo y Economía Social demuestra su capacidad para el humor involuntario.

Hace unos días se vio envuelta en una polémica debido a que acudió junto a su hija Carmela a una función del Ballet Nacional y hubo un detalle que no pasó desapercibido: el bolso de gran tamaño que llevaba la menor.

El accesorio era una edición del modelo “Tote Bag” de la firma Marc Jacobs en color beige, y, de acuerdo con la página oficial, está valorado en 550 euros la versión mediana y en 475 la pequeña.

Tras la polémica, la líder de Sumar fue preguntada al respecto en el programa Espejo Público, y la respuesta a cómo su hija tenía un bolso de lujo es para mear y no echar gota.

Díaz contó que la pieza no era original, sino una imitación adquirida en un mercadillo de la feria de Vila Nova de Cerveira y que costó unos 25 euros. Además, aseguró que fue un regalo de sus “primitas”.

Como no podía ser de otra forma, la política de extrema izquierda recurrió al victimismo, afirmando que la critican por todo: “Si voy de Zara, como hoy, me critican; si voy mal vestida, también… Lo que es injusto es que a las mujeres nos estén cosificando permanentemente y criticando (…) Y fíjese en esta polémica. Me molesta bastante que mi hija, que tiene 13 años, se haya visto involucrada en una falsedad”.

Yolanda Díaz dice que el bolso de lujo de su hija es una falsificación de mercadillo. Mientras tenemos al ministerio de Industria que avisa: «El daño de las falsificaciones es real». No sé, Rick… pic.twitter.com/ra1mreIwXR — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) November 6, 2025

Para completar el cuadro, estas palabras blanqueando la piratería contradicen una campaña del Ministerio de Industria precisamente contra productos no oficiales.

La cartera que encabeza Jordi Hereu advertía en 2023 de que las falsificaciones afectan gravemente a los negocios y ocasionan cierres y pérdida de empleos en un cartel en el que justamente usan como imagen un bolso como reclamo de productos que suelen piratearse masivamente.