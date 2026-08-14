La inflación revienta el fantasioso PIB de Sánchez, hunde a la clase media y amplia brecha entre España y la UE

La inflación vuelve a ejercer presión en España justo en el momento en que el Gobierno reafirma la solidez del PIB.

En julio de 2026, el IPC aumentó un 3,6% interanual, como se dio a conocer esta semana; este es el dato más elevado desde mediados de 2024 y supera las expectativas del mercado.

Este figura transforma la discusión económica.

En un escenario donde los salarios no crecen al mismo ritmo y con los precios de la energía y los combustibles ejerciendo una fuerte presión, la mejora macroeconómica pierde atractivo para muchas familias.

Más crecimiento, pero menos margen en la cesta

La conclusión es clara: si los precios suben más aceleradamente que los ingresos, el consumo pierde ímpetu, incluso si la economía continúa creciendo en términos nominales. Diversos análisis recientes subrayan precisamente este riesgo, con una demanda interna que podría verse frenada y un gasto privado que comienza a mostrar signos de agotamiento.

Este desajuste no afecta por igual a todos. Las familias con menos recursos destinan una parte considerable de su presupuesto a cubrir necesidades básicas como alimentos, luz y transporte, así que el aumento del IPC impacta más a la clase media y a aquellos que cuentan con menos ahorros.

Carburantes : permanecen como uno de los principales impulsores del incremento inflacionista.

: permanecen como uno de los principales impulsores del incremento inflacionista. Electricidad : también ha contribuido al alza en la tasa general.

: también ha contribuido al alza en la tasa general. Alimentos: siguen ejerciendo una presión notable en la compra cotidiana.

La brecha con la UE vuelve a abrirse

Un dato a tener en cuenta es la comparación a nivel europeo. Diferentes fuentes económicas han señalado que España ha perdido la leve ventaja que había obtenido en términos de precios, y que la diferencia de inflación con respecto a la UE se ha ampliado de nuevo.

En 2025, conforme al análisis citado por El Confidencial, la inflación en España registró un 2,9%, en contraste con el 2,6% de media en la Unión Europea, lo que ha deteriorado nuevamente el poder adquisitivo relativo del país. A su vez, otros estudios recientes destacan que los salarios españoles siguen por debajo de la media comunitaria, incluso después de descontar la inflación.

Variable España UE / eurozona Lectura Inflación 2025 2,9% 2,6% España pierde la ventaja de precios IPC julio 2026 3,6% — Máximo en dos años Salario real Por debajo de la media Superior Brecha aún abierta

La consecuencia es evidente: el crecimiento puede seguir siendo el protagonista en los titulares, pero no se refleja de igual manera en el bienestar cotidiano. Cuando la renta disponible se ve mermada por la inflación, el consumo doméstico se enfría, y la recuperación se convierte en un proceso más vulnerable.

El consumo interno, bajo presión

La señal más preocupante proviene de los hogares. Fuentes económicas consultadas en las últimas semanas advierten sobre un posible frenazo en el consumo privado para 2026, con previsiones que apuntan a una menor contribución de la demanda nacional al crecimiento y un entorno menos propicio para el gasto.

Este cambio ya se percibe en los hábitos de consumo. Se ha incrementado la adquisición de productos más económicos, se consolidan las marcas blancas y se posponen las compras no esenciales, una respuesta habitual cuando la inflación deja de ser un dato abstracto y se convierte en una resta directa del salario.

Además, el problema tiene un segundo efecto: aunque los salarios nominales aumenten, si los precios crecen a un ritmo superior, la percepción de mejora se desvanece. Puede que el bolsillo esté recibiendo más euros, pero adquiere menos bienes y servicios que en el pasado.

Menor ahorro debido al encarecimiento de lo esencial.

debido al encarecimiento de lo esencial. Más cautela en ocio, viajes y grandes compras.

en ocio, viajes y grandes compras. Mayor sensibilidad respecto a la energía y a la comida del supermercado.

El debate político se endurece

El incremento del IPC también alimenta el debate sobre el relato económico del Ejecutivo. Las críticas enfatizan que la imagen del crecimiento pierde repercusión si no se acompaña de una mejora real en el poder de compra. En esta línea, varios estudios recientes sostienen que las estadísticas globales pueden ocultar una pérdida acumulada para amplios sectores de la población.

Esta discusión no es trivial, ya que la inflación impacta en salarios, alquileres y decisiones de consumo. Además, una economía con precios más elevados que sus vecinos compite en desventaja en términos de renta real. Si el aumento se mantiene, la presión sobre las familias y el comercio interno será más intensa de lo que los números de crecimiento reflejan por sí solos.

Entre los aspectos menos mencionados del fenómeno, hay uno casi doméstico: al encarecerse la electricidad, la gasolina y la compra, muchas familias se ven obligadas a reorganizar su semana en función de sus recibos. Se sale menos, se compara más y se aplazan las adquisiciones que no son urgentes. Al final, la macroeconomía entra por la puerta del supermercado y se instala en la cocina.