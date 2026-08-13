El Gobierno Sánchez gastó 72.358 euros del contribuyente en montar un guateque con ‘zona VIP’ y 300 invitados, en el Observatorio de Yebes

El eclipse solar que tuvo lugar el 12 de agosto ha ofrecido más que solo imágenes impactantes de un cielo oscurecido y móviles que apuntaban al horizonte: también ha encendido una candente controversia política. Según revela El Mundo, el Gobierno organizó en el Observatorio de Yebes un evento con zona VIP, alrededor de 300 invitados y un gasto que asciende a 72.358 euros.

La contratación fue gestionada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia. El contrato abarcaba la elaboración del proyecto técnico, así como el montaje de estructuras temporales y la puesta en marcha de servicios auxiliares. El Ejecutivo defendió esta inversión como parte de un “evento de carácter institucional” destinado a promocionar el ansiado Trío de Eclipses, aunque la controversia política ha terminado pesando tanto como el fenómeno astronómico.

Un eclipse convertido en acto oficial

El Observatorio de Yebes, situado en Guadalajara, fue seleccionado como punto de referencia para observar el fenómeno. Allí se concentró todo el despliegue pensado para autoridades, medios de comunicación y personal acreditado, con áreas diferenciadas y acceso restringido. La cobertura del evento también señala que el plan contemplaba una capacidad aproximada para 300 asistentes en la zona institucional, además de espacios específicos para periodistas y otros invitados presentes.

Sin embargo, lo que más llama la atención no es solo el gasto, sino más bien el contexto: el observatorio se clausuró al público, reservándose para el entorno gubernamental. Esta decisión ha encendido el debate sobre el uso de instalaciones científicas para fines protocolarios. Por si fuera poco, Pedro Sánchez no se trasladó a Yebes para observar el eclipse, un detalle que ha añadido aún más combustible a las críticas tanto políticas como mediáticas.

La factura y el encaje administrativo

Los 72.358 euros mencionados incluyen impuestos y están relacionados con un contrato de servicios para preparar el recinto durante unas pocas horas de observación. Según la información disponible, la FECYT asumió el rol de organismo de contratación y el objetivo formal era apoyar un encuentro de divulgación y comunicación científica en torno al eclipse solar.

Para poner en perspectiva esta cifra, es relevante conocer el entorno de la FECYT, donde se gestionan contratos y licitaciones de montos muy diversos, abarcando desde servicios técnicos hasta acciones comunicativas y actividades de divulgación. Así que, aunque no se trata de una suma exorbitante dentro del ámbito de la contratación pública científica, la percepción ciudadana puede cambiar notablemente cuando el gasto se vincula a un evento con una significativa carga simbólica y presencia de funcionarios públicos.