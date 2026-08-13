El juez Villegas habla claro sobre las devoluciones de los invasores de Ceuta: «Es muy muy complicado»

El magistrado Jesús Villegas se ha pronunciado este jueves en En boca de todos (Cuatro) de forma rotunda y sin ambigüedades sobre la crisis migratoria que vive Ceuta y las promesas de devolución de los inmigrantes llegados de forma irregular. Ante la pregunta de la presentadora Lorena García sobre cómo definiría la situación de las devoluciones a Marruecos, el juez no se mordió la lengua: «Bueno, la verdad es que me produce vergüenza. Esto es como un espectáculo. La verdad es que si no fuera porque están en juego los derechos de las personas y en muy particular el bienestar de nuestros compatriotas, esto parecería algo cómico».

Miles de inmigrantes continúan en la ciudad autónoma mientras las autoridades aseguran que serán devueltos a su país. Sin embargo, Villegas ha dejado claro que las declaraciones políticas deben traducirse en hechos concretos. Cuando se le preguntó si existe margen legal para llevar a cabo esas devoluciones de forma inmediata, tal como han afirmado dos ministros esta semana, el juez respondió con contundencia: «Ustedes para hacer titulares de prensa es muy fácil, podemos decir lo que nos apetezca, pero las palabras tienen que transformarse en hechos. Una vez que han entrado el proceso de expulsión es muy muy complicado».

El magistrado explicó las razones prácticas y jurídicas de esa dificultad. En primer lugar, se requiere la colaboración de las autoridades marroquíes. Aunque ahora se anuncia que van a ayudar, «esto no ha sido siempre así». Existe un tratado de 1992 que permite la devolución a Marruecos incluso de ciudadanos que no son marroquíes, un detalle que «no se suele decir» y que, sin embargo, ha estado inoperativo durante mucho tiempo. Villegas criticó la hipocresía de quienes ahora echan la culpa a España mientras buscan quedar bien ante la opinión pública y su rey: «Esa hipocresía es inaceptable».

Hablamos con el juez Villegas (@eutimius) sobre la amenaza de otro asalto masivo en Ceuta: «¿En ese caso qué hacemos?» 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @davidalemantv

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Más allá de la colaboración diplomática, el juez reveló un obstáculo que rara vez se menciona en los medios: muchos inmigrantes destruyen sus documentos y se niegan a revelar su origen. «¿Cómo van a expulsar a una persona, aun si Marruecos quisiera colaborar, si esa persona no colabora? Lo que hacen muchos inmigrantes es que tiran sus documentos y no te dicen de dónde es. Entonces, claro, si el inmigrante quiere quedar aquí en España y no colabora y no te dice de dónde viene, ¿qué haces con él?, ¿dónde lo pones?». Una vez que se ha cruzado ilegalmente la frontera, «es dificilísimo devolver a alguien».

Villegas insistió en un punto fundamental: estas personas «no tienen derecho a entrar en España de manera ilegal» y «no tienen ningún derecho a entrar en nuestro país violando nuestro ordenamiento jurídico». En la práctica, entre la falta de colaboración de Marruecos y la resistencia de los propios inmigrantes, «nos los tenemos que comer con patatas». Aunque en teoría se pueda decir cualquier cosa, «en la práctica es dificilísimo expulsarlos».

Las palabras del juez ponen de relieve la distancia entre los anuncios políticos y la realidad operativa de las repatriaciones. Mientras Ceuta soporta la presión de miles de llegadas irregulares, el proceso de expulsión se enfrenta a barreras jurídicas, diplomáticas y prácticas que convierten la devolución inmediata en un desafío de enorme complejidad. Villegas, con su habitual claridad, ha dicho en voz alta lo que muchos intuyen pero pocos explicitan con tanta contundencia.